〔港报财经评论〕恒指21,000遇阻,候整固收集--经济日报2月7日

恒指21,000遇阻, 候整固收集 /林瑞芬

从股份的轮转炒作潮,先是实力大蓝筹及国企股,近周轮到去年极弱势的药业股、航运股及纸业股亦炒作升温,反映投资者风险胃纳增加之余,也由於大市股指短期上升空间不太多,不够值博空间,从而部署更易单日炒涨、值博率较高的二、三线股.由此启示,市场人士已有充分准备在恒指升近21,000略抖抖,到位的自然反应,未有太强烈的沽货理由.只要後市有序回吐,股民惜售,恒指及国指暂时遇阻并非太大问题.

大形势而言,以去年12月欧洲央行也加入放水行列作转捩点,令市场资金面改善,按欧洲商业银行公布上周五存放在欧央行的隔夜存款规模飙升至历来第2高位显示,欧元区银行体系流动性过剩.按图所示,恒指已在去年10月始呈一浪高於一浪走势,恒指回吐若跌破19,000才算扭转形势,否则,仍可作整固论.如欧债没有新的利淡冲击点,恒指的回吐也不应太接近19,000,20天线前料有支持,因此,已在前低吸的,目前参考20天线作止赚位较为稳妥.据报,港股ETF在沪、深挂牌事宜将落实,後市成为恒指最终突破21,000的催化剂都不足为奇,21,000预期要反覆挑战几次,但最终向上确认突破,回补去年受欧债问题恶化重击而遗留的大型裂口,试闯22,000,候整固收集.

中银香港(2388.HK)是整固收集之选,看好原因是留意到一则新闻,该行表示为纪念中国银行(3988.HK)成立100周年,将於香港发行200万张纪念钞,面值100港元,售价150港元,不作流通钞票使用.赠兴中行,中银多派息益母公司都有可能.中银将派发2011年度业绩,摩根大通预计,其纯利达190亿港元,即按年增长17%,预期每股派息1.08港元,相当於派息比率60%.技术上,中银短线阻力近21港元,建议低於20港元收集,目标22港元.

另外,香港地产股也有一定值博率,因为欧、美齐放水量化宽松,实业价值料稳定.高盛指出,按资产净值分析,香港主要地产股现价已反映楼价下跌13%-33%.更为安全是,除恒地(0012.HK)及新世界(0017.HK),大部分发展商已锁定今年利润.初步销售目标亦显示主要发展商展望今年销售稳定.高盛首选看好的是新地(0016.HK)、恒隆地产(0101.HK)、嘉里建设(0683.HK)、信置(0083.HK)及嘉华国际(0173.HK).(012)

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通胀料放缓,币策望宽松 /余少文

A股反覆靠稳,但国企指数却高开低收,反映国指今年升超过20%後,要回气作整固.但稍後公布的1月经济数据,新春假期效应之下,通胀料只有4%,或可加大人民银行放宽货币政策的决心.国企指数昨日以全日高位11,750点开市後便掉头回落,最後倒跌40点或0.4%,收报11,564点,成交额略为降至173亿港元,不足半数主板H股可以逆市上升,内银股表现相对失色.而红筹指数则在航运概念股支撑下,只跌8点,收3,988点,成交额却增加至71亿港元.虽然国指高开低收,令人担心是”单日转向”.若然是单日转向,调整时间或会较长,幸好昨日成交额低於过去十日平均值177亿港元,应该是指数今年由10,000点水平回升以来,上升17%後的正常调整而已.即使再失守牛熊分界线,只要继续守住11,000点,後市仍可看升.当然,大市後向关键仍在中国内地股市表现和政策变化.

通胀走势是中国是否下调存款准备金率或推出其他措施的考虑因素之一.国家统计局周四公布1月部分宏观数据,彭博预测1月通胀为4%,工业生产者出厂价格为0.8%,前者较去年12月下跌0.1%,後者下降0.9%.但新春假期在1月底,故PPI偏低是预期之内,而新春假期前的通胀过去多偏高,惟今个1月通胀预期会较12月还要低,似乎显示中国内地通胀压力在减退,若然2月数字也继续下降,或可增加人行下调存准率的决心.至於新春假期因素,1月进出口将会倒退,而新增贷款会否超过1万亿元人民币,受市场关注.四大行1月首四周的新增贷款远低於预期,1月新增贷款可能不足1万亿元人民币,若然不足1万亿元人民币,要留意是因为存款不足导致银行不敢放胆放贷,还是外汇占款继续流走所致.由於春节假期,投资者或要等2月数据,将1月和2月同时比较,通胀、货币供应等数据才能有较明确启示,故1月数据对大市应该不会带来太大冲击,市场焦点会放在欧债危机等问题上.

上周提及中国汇金可能同意下调四大行派息率,而汇金日前确认将工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)和中国银行(3988.HK)的派息率,下调5%至35%,而农业银行(1288.HK)分红比例则维持在35%不变.如以彭博预测四大行每股盈利计算,工、建、中去年预测息率会下调0.2-0.3%至4.6厘、4.6厘和5.5厘.但如上周所指,工、建、中的2010年派息率为37%-38%,若然下调5%,2011年派息率不一定是35%,或会低於35%.如以下调5%计算,则2011年预测息率可能较彭博预测低0.5-0.7%不等,对收息者可谓影响甚大.(010)