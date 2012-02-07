《香港重要政经日程》--2月7日-2月13日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月7日(周二)
-- 惠誉举行主权债发行论坛.
-- 公布1月份外汇储备资产数据.
-- 东江环保(0895.HK)公布全年业绩.
-- 新意网(8008.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京北辰(0588.HK)在中国举行股东特别大会.
*--14:30 新鸿基金融就20121年香港及中国市场展望举行记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月8日(周三)
-- 中芯国际(0981.HK)公布首季业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布全年业绩.
-- Z-OBEE(0948.HK)公布第三季业绩.
--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 英皇证券(0717.HK)股东周年大会.
--12:00 深圳中航(0161.HK)在深圳举行股东特别大会.
--13:30 平安保险(2318.HK)在深圳举行股东特别大会.
--15:00 中集安瑞科(3899.HK)股东特别大会.
2月9日(周四)
-- 白马户外媒体(0100.HK)公布全年业绩.
-- 宏利(0945.HK)公布全年业绩.
-- 新濠博亚6883.HK公布全年业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:00 悦达矿业(0629.HK)股东特别大会.
--10:45 联想集团(0992.HK)公布第三季业绩.
2月10日(周五)
-- 必瘦站(1830.HK)首日公开发行.
-- 凯德商用-S6813.HK公布全年业绩.
--10:00 昊天能源(0474.HK)股东特别大会.
--10:00 佳讯控股(0030.HK)股东周年大会.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东特别大会.
--12:30 建行(0939.HK)媒体新春餐叙
--14:30 中国矿业(0340.HK)股东特别大会.
*2月13日(周一)
--16:00 Social Media Week香港活动开幕记者会.
-- 比高集团(8220.HK)公布第三季业绩.
-- 中国3D数码(8078.HK)公布中期业绩.
-- 汉港房地产(1663.HK)公布第三季业绩.
-- 新华汇富金融(0188.HK)公布中期业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:30 粤首环保(1191.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
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