版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 09:38 BJT

《香港重要政经日程》--2月7日-2月13日

=====================今日香港主要政经消息==========================

2月7日(周二)

-- 惠誉举行主权债发行论坛.

-- 公布1月份外汇储备资产数据.

-- 东江环保(0895.HK)公布全年业绩.

-- 新意网(8008.HK)公布中期业绩.

--09:30 北京北辰(0588.HK)在中国举行股东特别大会.

*--14:30 新鸿基金融就20121年香港及中国市场展望举行记者会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

2月8日(周三)

-- 中芯国际(0981.HK)公布首季业绩.

-- 瑞东集团(0376.HK)公布全年业绩.

-- Z-OBEE(0948.HK)公布第三季业绩.

--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 英皇证券(0717.HK)股东周年大会.

--12:00 深圳中航(0161.HK)在深圳举行股东特别大会.

--13:30 平安保险(2318.HK)在深圳举行股东特别大会.

--15:00 中集安瑞科(3899.HK)股东特别大会.

2月9日(周四)

-- 白马户外媒体(0100.HK)公布全年业绩.

-- 宏利(0945.HK)公布全年业绩.

-- 新濠博亚6883.HK公布全年业绩.

--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.

--10:00 悦达矿业(0629.HK)股东特别大会.

--10:45 联想集团(0992.HK)公布第三季业绩.

2月10日(周五)

-- 必瘦站(1830.HK)首日公开发行.

-- 凯德商用-S6813.HK公布全年业绩.

--10:00 昊天能源(0474.HK)股东特别大会.

--10:00 佳讯控股(0030.HK)股东周年大会.

--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东特别大会.

--12:30 建行(0939.HK)媒体新春餐叙

--14:30 中国矿业(0340.HK)股东特别大会.

*2月13日(周一)

--16:00 Social Media Week香港活动开幕记者会.

-- 比高集团(8220.HK)公布第三季业绩.

-- 中国3D数码(8078.HK)公布中期业绩.

-- 汉港房地产(1663.HK)公布第三季业绩.

-- 新华汇富金融(0188.HK)公布中期业绩.

--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.

--10:30 粤首环保(1191.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐