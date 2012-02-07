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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 16:28 BJT

〔香港数据〕截至1月底外汇储备资产增至2,928亿美元--金管局

路透香港2月7日电---香港金融管理局(HKMA)周二公布,截至今年1月底止的官方外汇储备资产为2,928亿美元,较12月底增加74亿美元.

外汇储备资产总额约相当於香港流通货币的8倍,占港元货币供应M3的56%.(完)

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--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 丁淑琴

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