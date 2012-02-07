〔香港数据〕截至1月底外汇储备资产增至2,928亿美元--金管局

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透香港2月7日电---香港金融管理局(HKMA)周二公布,截至今年1月底止的官方外汇储备资产为2,928亿美元,较12月底增加74亿美元.
外汇储备资产总额约相当於香港流通货币的8倍,占港元货币供应M3的56%.(完)
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--记者 梁慧仪/李珊珊; 审校 丁淑琴
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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