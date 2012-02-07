〔香港个股〕瑞安房地产拟发行优先票据,筹资扩充业务及补充资金

路透香港2月7日电---中国房地产商--瑞安房地产(0272.HK)称,拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行优先票据国际发售,筹资用於公司的扩充及为增长计划补充资金.

公司的声明称,其全资附属公司Shui On Development将发行有关票据,并由瑞安房地产作担保.而新一批票据发行所得净额,将仅限於此前公司已发行的三批优先票据的条款所容许.瑞安房地产可能会因应市况变动,而调整此前收购及发展计划,因而重新分配所得款项用途.

不过,瑞安房地产未有透露是次发行票据的规模和其他条款.

法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行及瑞银作为初始购买人及联席账簿管理人,负责管理建议票据发行.

瑞安房地产此前先後於2010年12月、2011年1月及2012年1月发行三批本金额分别为30亿元人民币、35亿元人民币和2.5亿新加坡元的优先票据,息率分别为6.875%、7.625%和8%.该两笔以人民币为单位的票据以美元偿付.

瑞安房地产周二早盘尾段微升0.73%,报2.76港元;过去一个月累计升18.6%.(完)

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