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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 12:09 BJT

〔中港经贸〕香港2011年流入中国内地黄金按年大增逾两倍,至约428吨

路透香港2月7日电---香港政府统计处(www.censtatd.gov.hk)的数据显示,2011年全年香港流入中国大陆的黄金数量达到427.877吨,较前一年的118.904吨大增逾两倍.

香港12月流入中国内地的黄金量环比下降62%至38.605吨.(完)

--编译 李珊珊; 审校 林高丽

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