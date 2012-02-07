〔中港经贸〕香港2011年流入中国内地黄金按年大增逾两倍,至约428吨

澳新汇市：澳元守在近三个半月高点，新西兰元在乳制品标售前下跌
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
路透香港2月7日电---香港政府统计处(www.censtatd.gov.hk)的数据显示,2011年全年香港流入中国大陆的黄金数量达到427.877吨,较前一年的118.904吨大增逾两倍.
香港12月流入中国内地的黄金量环比下降62%至38.605吨.(完)
--编译 李珊珊; 审校 林高丽
路透悉尼/惠灵顿2月21日 - 澳元兑美元周二守在近三个半月高点，交易员等待从一连串数据及央行事件中寻求新的交投诱因；新西兰元走软，稍晚新西兰将进行全球乳制品标售。
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。