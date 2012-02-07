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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 15:06 BJT

〔香港个股〕嘉能可午盘交易中途暂停股份买卖,待发布股价敏感资料

路透香港2月7日电---香港联交所表示,全球大宗商品交易商--嘉能可(0805.HK)(GLEN.L)股份周四午盘中途暂停买卖,待公司公布股价敏感资料.

目前未获悉详细原因.

停牌前,嘉能可跌1.14%,报56.5港元.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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