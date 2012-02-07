〔香港个股〕嘉能可午盘交易中途暂停股份买卖,待发布股价敏感资料

重发-《专栏》中国资本外流在2016年达到峰值，内资外流成为主导性因素
(重发以删除赘字) （作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
路透香港2月7日电---香港联交所表示,全球大宗商品交易商--嘉能可(0805.HK)(GLEN.L)股份周四午盘中途暂停买卖,待公司公布股价敏感资料.
目前未获悉详细原因.
停牌前,嘉能可跌1.14%,报56.5港元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
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路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。