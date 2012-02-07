〔投行观点〕高盛调升恒生国企指数3-6个月目标至12,000-12,500点

"市场短期可能波动,但相信调整幅度少於10%."高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中称,因股份估值低,且经过盈利重估以及投资比重偏低,很多投资者仍是"逢低买进"的思维.

投资策略方面,高盛将电讯和必需品的投资评级由"中性"下调至"减持";并上调医护至"中性",上调交通和金属至"中性",维持银行和石油为"增持".(完)