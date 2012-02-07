〔投行观点〕高盛调升恒生国企指数3-6个月目标至12,000-12,500点

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透香港2月7日电---投行高盛发布报告称,将恒生国企指数.HSCE三个月目标调升至12,000点,六个月及今年底目标则分别升至12,500点及13,600点.
上述目标较恒生国指现水平约有4-18%的升幅;恒生国指周二午盘尾段跌0.71%,报11,483.13点.
报告称,因最近欧元区後续风险下降,加上成熟市场增长前景较佳,故调升国指目标.该行此前设定2012年底恒生国指目标为12,100点.
"市场短期可能波动,但相信调整幅度少於10%."高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中称,因股份估值低,且经过盈利重估以及投资比重偏低,很多投资者仍是"逢低买进"的思维.
投资策略方面,高盛将电讯和必需品的投资评级由"中性"下调至"减持";并上调医护至"中性",上调交通和金属至"中性",维持银行和石油为"增持".(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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