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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 15:48 BJT

〔投行观点〕高盛调升恒生国企指数3-6个月目标至12,000-12,500点

路透香港2月7日电---投行高盛发布报告称,将恒生国企指数.HSCE三个月目标调升至12,000点,六个月及今年底目标则分别升至12,500点及13,600点.

上述目标较恒生国指现水平约有4-18%的升幅;恒生国指周二午盘尾段跌0.71%,报11,483.13点.

报告称,因最近欧元区後续风险下降,加上成熟市场增长前景较佳,故调升国指目标.该行此前设定2012年底恒生国指目标为12,100点.

"市场短期可能波动,但相信调整幅度少於10%."高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中称,因股份估值低,且经过盈利重估以及投资比重偏低,很多投资者仍是"逢低买进"的思维.

投资策略方面,高盛将电讯和必需品的投资评级由"中性"下调至"减持";并上调医护至"中性",上调交通和金属至"中性",维持银行和石油为"增持".(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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