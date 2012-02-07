〔香港个股〕韩国SK E&S增持中国燃气股份至10.54%,略超出原本计划

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透香港2月7日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)的主要股东--韩国SK E&S昨天购入中国燃气约1,800万港元的股份,持股比例升至10.54%;累计则购入8.5亿港元的股份,略超出原本计划.
资料显示,这家SK Holdings003600.KS旗下公司於2月6日按每股3.61-3.65港元,购入中国燃气500万股股份;本次增持後,其持股升至4.619亿股.
根据路透的计算,SK E&S自去年12月中以来累计购入中国燃气近2.35亿股股份,涉资8.5亿港元,略高於原计划的1,200亿韩元(8.3亿港元).
中国燃气周二收高0.28%,报3.64港元.
去年12月,新奥能源(2688.HK)联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气股东提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."此前SK控股一位新闻发言人曾对路透表示,旗下SK E&S计划至多斥资1,200亿韩元增加对中国燃气的持股.[ID:nnCH0093385]
而中国燃气的五分之一员工表明反对新奥能源财团提出之收购要约.[ID:nCH0095471]
目前新奥能源的收购要约尚未作实,因尚待中国商务部等部门审批,但事件已经引发中国燃气现有股东争相增持中国燃气的股份.
证监会的资料显示,除了SK E&S之外,中国燃气另一主要股东富地石油FOOI.L与中国燃气前董事总经理刘明辉的合资公司,亦於2月6日购入中国燃气约362万股股份,涉资约1,300万港元,其持股升至5.464亿股或12.47%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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