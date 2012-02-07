〔银行观点〕今年中国GDP增长料放缓至8.3%,硬着陆机会不高--恒生银行

路透香港2月7日电---恒生银行(0011.HK)发表报告称,环球经济不景气、中国内地房地产市道不振及地方政府债务负担沉重,将继续影响内地经济发展,料2012年中国的经济增长或进一步放缓至8.3%,但硬着陆的机会不高.

该行的《中国经济脉搏》报告称,经济增长减慢,意味中央政府面临更大压力放松银根,但由於通胀威胁犹在,而房屋价格又仍处於高位,当局定当小心考量.

此外,美国联邦储备局决定更长时间维持利率接近零,以及可能再次推出量化宽松政策,可望有助美国经济持续复苏,继而减低内地及其他依赖出口的国家所面对的经济放缓的风险.

中国2011年四季度GDP同比增长8.9%;去年全年GDP同比增9.2%.另据上月中发布的路透调查显示,受访的国内外机构预估中国2012年国内生产总值(GDP)料增长8.4%,低於前次调查结果8.6%.[ID:nCN1339726]

对於不同行业,报告称,出口所受到的冲击尤其严重.预料欧洲债务问题持续及美国经济复苏步伐未稳将拖累内地出口增长.

至於房地产,报告认为,近期总理温家宝及副总理李克强亦於不同场合中指出,中央政府今年仍将执行现有的紧缩政策以防止房价增长过急.因此,房地产固定资产投资今年或进一步放缓,拖累整体固定资产投资的增长.

目前房地产占中国GDP约12%,若包括相关行业在内占率则为30%.由於房地产连带影响商品需求、住房相关开支、建筑业就业情况、以及地方政府在土地出售的收入,行业对整体经济活动影响颇为广泛.

当局另一个面对的难题是大量地方政府债务到期.报告称,将有1.8万亿元人民币,即占整体约17%的地方政府债务余额将於今年底前到期,鉴於卖地收入势将减少,不难想像地方政府今年需承受巨大的财务压力.

尽管该行不预期内地政府会大规模推出刺激经济措施,当局仍可能会透过减税及发行地方政府债券等手段积极支持经济增长,并相信内地政府今年继续落实结构性减税计划及改革税制,以及或会准许更多地方政府於本年度发行债券.(完)