〔香港新股〕阳光油砂拟引入中投、中石化等为其IPO基石投资者--消息

日本股市：日经指数早盘小涨，受日圆回落提振
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透香港2月7日电---据一名熟悉情况的消息人士周二透露,加拿大石油勘探商--阳光油砂拟引入中投公司[CIC.UL]、EIG和中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司作为其价值7亿美元香港首次公开发行(IPO)的基石投资者.
该消息人士称,该三名投资者将合共认购价值3.5亿美元的阳光油砂IPO股份,相当於其IPO规模的一半.
其中中投公司和中石化集团将分别认购价值1.5亿美元的股份,而以华盛顿为基地的基金公司EIG Global Energy Partners将认购5,000万美元股份. (完)
--编译 梁慧仪; 审校 丁淑琴
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
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