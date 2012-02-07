〔香港新股〕阳光油砂拟引入中投、中石化等为其IPO基石投资者--消息

路透香港2月7日电---据一名熟悉情况的消息人士周二透露,加拿大石油勘探商--阳光油砂拟引入中投公司[CIC.UL]、EIG和中石化(0386.HK)(600028.SS)母公司作为其价值7亿美元香港首次公开发行(IPO)的基石投资者.

该消息人士称,该三名投资者将合共认购价值3.5亿美元的阳光油砂IPO股份,相当於其IPO规模的一半.

其中中投公司和中石化集团将分别认购价值1.5亿美元的股份,而以华盛顿为基地的基金公司EIG Global Energy Partners将认购5,000万美元股份. (完)