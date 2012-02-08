《香港报摘》--信报2月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--高盛转看好,上调国企指数.HSCE目标,年底前见13,600点,并建议年底前投周期性股份怀抱.
* 其他:
--思捷(0330.HK)获大行唱好,把其投资评级由"沽售"升至"买入",预测上半年度的纯利达2.03亿港元.思捷股价过去五个交易日累积升幅达19.4%.
--欧洲经济未有起色,出口股龙头利丰(0494.HK)开始重整策略,开展新一轮裁员,部分跟进欧洲采购的员工已接获公司的"大信封"(裁员通知),从事美国业务的员工则不受影响.
--美国名牌手袋商Coach(6388.HK)看好中国二线城市,总裁暨首席执行官高恩(Andre P. Cohen)称,内地市场庞大,Coach将深耕二、三线市场,公司保持年内在中国市场至少销售3亿美元(约23.4亿港元)目标,并将在2014年达到5亿美元,市占率10%.
--阿里巴巴集团旗下的淘宝商城上月改名为"天猫",将淘宝网的C2C业务与天猫的B2C业务进一步区分.天猫国际业务经理黎文表示,今年营业额目标是按年翻一倍,至2,000亿元人民币水准.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。