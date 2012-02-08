《香港报摘》--信报2月8日

* 要闻版头条:

--高盛转看好,上调国企指数.HSCE目标,年底前见13,600点,并建议年底前投周期性股份怀抱.

* 其他:

--思捷(0330.HK)获大行唱好,把其投资评级由"沽售"升至"买入",预测上半年度的纯利达2.03亿港元.思捷股价过去五个交易日累积升幅达19.4%.

--欧洲经济未有起色,出口股龙头利丰(0494.HK)开始重整策略,开展新一轮裁员,部分跟进欧洲采购的员工已接获公司的"大信封"(裁员通知),从事美国业务的员工则不受影响.

--美国名牌手袋商Coach(6388.HK)看好中国二线城市,总裁暨首席执行官高恩(Andre P. Cohen)称,内地市场庞大,Coach将深耕二、三线市场,公司保持年内在中国市场至少销售3亿美元(约23.4亿港元)目标,并将在2014年达到5亿美元,市占率10%.

--阿里巴巴集团旗下的淘宝商城上月改名为"天猫",将淘宝网的C2C业务与天猫的B2C业务进一步区分.天猫国际业务经理黎文表示,今年营业额目标是按年翻一倍,至2,000亿元人民币水准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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