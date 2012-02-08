《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高33.07点或0.26%,报12,878.2点.但鉴於希腊就援助方案的讨论结果不确定,未来几天投资者 可能不愿意大举押注. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 217.010 1.33 37076 16.826 0.27 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.560 -1.02 35452 3.895 0.14 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.430 -0.06 149987 78.203 0.32 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.870 -2.81 172556 22.677 -0.32 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 150.000 0.65 122436 11.630 0.26 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 120.150 -0.94 74203 9.316 0.39 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.460 0.89 319839 68.945 0.80 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.580 -0.02 25631 4.309 0.22 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.220 4.29 531038 14.127 0.19 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.710 -1.08 46144 19.159 -0.11 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.920 1.05 28506 4.830 0.64 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.660 1.06 6158 4.134 0.59 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.600 -1.48 2227 1.442 -49.75 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.620 -0.76 19701 0.406 -3.26 (完) --整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。