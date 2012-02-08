《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月8日

路透香港2月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高33.07点或0.26%,报12,878.2点.但鉴於希腊就援助方案的讨论结果不确定,未来几天投资者 可能不愿意大举押注. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 217.010 1.33 37076 16.826 0.27 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.560 -1.02 35452 3.895 0.14 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.430 -0.06 149987 78.203 0.32 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.870 -2.81 172556 22.677 -0.32 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 150.000 0.65 122436 11.630 0.26 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 120.150 -0.94 74203 9.316 0.39 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.460 0.89 319839 68.945 0.80 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.580 -0.02 25631 4.309 0.22 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.220 4.29 531038 14.127 0.19 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.710 -1.08 46144 19.159 -0.11 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.920 1.05 28506 4.830 0.64 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.660 1.06 6158 4.134 0.59 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.600 -1.48 2227 1.442 -49.75 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.620 -0.76 19701 0.406 -3.26 (完) --整理 李珊珊