版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月8日

路透香港2月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高33.07点或0.26%,报12,878.2点.但鉴於希腊就援助方案的讨论结果不确定,未来几天投资者
可能不愿意大举押注.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  217.010    1.33      37076            16.826       0.27
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.560   -1.02      35452             3.895       0.14
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.430   -0.06     149987            78.203       0.32
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.870   -2.81     172556            22.677      -0.32
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  150.000    0.65     122436            11.630       0.26
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  120.150   -0.94      74203             9.316       0.39
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.460    0.89     319839            68.945       0.80
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.580   -0.02      25631             4.309       0.22
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.220    4.29     531038            14.127       0.19
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.710   -1.08      46144            19.159      -0.11
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.920    1.05      28506             4.830       0.64
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.660    1.06       6158             4.134       0.59
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.600   -1.48       2227             1.442     -49.75
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.620   -0.76      19701             0.406      -3.26  (完)

  --整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐