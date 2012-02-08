《香港报摘》--经济日报2月8日

* 头版头条:

--欧债危机拖累,金融机构纷收缩业务.中环今年将有460万平方尺楼面租约到期,料当中约80万平方尺不续租,业界料去年第4季至今年底,中区甲厦租金将下调两成.

* 其他:

--再有新股涌港,拥有Bioscreen(保仙健)及Ingrid Millet(英格蜜儿)的Beauty Group计划上半年登陆,集资3亿美元(约23.4亿港元),由摩根大通及瑞银安排.

--市场失当行为审裁处昨就超大现代(0682.HK)主席郭浩及执行董事陈志宝的内幕交易案,展开第2天聆讯.有分析员指郭浩曾在电话中向与会者透露公司将配股以及所需资金规模.

--康哲药业(0867.HK)公布去年盈利将较2010年显着上升.该公司表示,销售持续稳定增长,同时有效控制成本,加上去年收购的医药贸易公司Great Move,承诺2011年纯利不低於1.5亿港元,带动盈利增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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