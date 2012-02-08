《香港报摘》--其他报纸重要消息2月8日

* 明报

--香港机场管理局司库郭英乐表示,监於机管局涉及基建项目,故倾向透过长年期债务融资,对10年或以上的点心债较有兴趣,惟点心债年期没机管局想像那麽长.

--停牌近两个月的濠赌股奥玛仕(0959.HK)公布,此前出现股权纠纷的旗下赌场"希腊神话"将分拆上市,希望透过上市集资,解决希腊神话的股权问题.

--瑞银发表报告称,将雅居乐(3383.HK)评级由"买入"降至"中性",但目标价则由8.12港元上调至9.2港元,升幅13.3%.瑞银表示,雅居乐去年合约销售达到315亿元人民币,比年初定下的370亿元人民币目标低15%,但高出该行预期5%.

* 星岛日报

--渣打(2888.HK)香港早前调高一年期人民币定存利率至2.5厘.该行财富管理东北亚区主管江碧彤表示,单是去年12月至今年1月,该行人民币存款新资金按年增加4倍,料人民币存款息率仍会继续上升.

--中证监表示,已收到易方达基金管理公司在上海交易所发行恒指H股交易所买卖基金(ETF)的申请.ETF将使用及格境内机构投资者(QDII)额度发行,由交通银行(3328.HK)(601328.SS)及汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)担任托管人.

* 苹果日报

--联交所资料显示,德银於2月1日以股份保证权益持有中国燃气(0384.HK)的水平,由5.02%降至4.9%.另富地石油FOOI.L及SK E&S向证监会申报增持中燃.

* 东方日报

--据消息指,香港交易所(0388.HK)矢言要跨越股票范畴.进军商品期货市场,并会优先考虑拓展金属类商品,但目标不是贵金属(如黄金、白银等)商品,而是其他基础金属(如铜、铝、锌、及铁等),其次就会考虑农产品等商品.

--市传福建食品企业中国莆田食品已通过香港交易所上市聆讯,有意首季在港集资约1亿港元.

* 文汇报

--将於下周二(14日)公布全年业绩的东亚银行(0023.HK),或再遭电盈(0008.HK)主席李泽楷沽售.据联交所股权资料,於2月1日订立出售上市法团股份的合约,拟出售东亚56.84万股,每股平均价30.572港元,可套现1,737.7万港元.

--中渝置地(1224.HK)公布,1月仅录得9,880万元人民币销售,为2010年以来首次单月销售少於1亿元人民币,销售金额按年下跌90%,较去年2月春节同期,亦下跌60%.

* 大公报

--中银香港(2388.HK)副执行总裁王仕雄表示,中银已向银行公会提交意见,认为客户对於扩大每日兑换上限的需求大,希望可提高上限,惟有待金融管理局安排.

--恒生银行(0011.HK)发表研究报告表示,今年内地经济增长将平稳放缓,或从去年的9.2%放缓至8.3%,但硬着陆的机会不高.

--香港珠宝玉石厂商会会长刘伟光预料,受全球经济不明朗及内地经济放缓影响,今年本港珠宝出口将会放缓,但相信出口总值仍有500亿港元,按年增长10%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍/李珊珊; 审校 杨淑祯

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