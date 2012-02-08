《香港重要政经日程》--2月8日-2月14日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月8日(周三)
-- 中芯国际(0981.HK)公布首季业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布全年业绩.
-- Z-OBEE(0948.HK)公布第三季业绩.
--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 英皇证券(0717.HK)股东周年大会.
--12:00 深圳中航(0161.HK)在深圳举行股东特别大会.
*--12:00 标准普尔媒体电话会议.
--13:30 平安保险(2318.HK)在深圳举行股东特别大会.
--15:00 中集安瑞科(3899.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月9日(周四)
-- 白马户外媒体(0100.HK)公布全年业绩.
-- 宏利(0945.HK)公布全年业绩.
-- 新濠博亚6883.HK公布全年业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:00 悦达矿业(0629.HK)股东特别大会.
--10:45 联想集团(0992.HK)公布第三季业绩.
2月10日(周五)
-- 必瘦站(1830.HK)首日公开发行.
-- 凯德商用-S6813.HK公布全年业绩.
--10:00 昊天能源(0474.HK)股东特别大会.
--10:00 佳讯控股(0030.HK)股东周年大会.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东特别大会.
--12:30 建行(0939.HK)媒体新春餐叙
--14:30 中国矿业(0340.HK)股东特别大会.
2月13日(周一)
--16:00 Social Media Week香港活动开幕记者会.
-- 比高集团(8220.HK)公布第三季业绩.
-- 中国3D数码(8078.HK)公布中期业绩.
-- 汉港房地产(1663.HK)公布第三季业绩.
-- 新华汇富金融(0188.HK)公布中期业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:30 粤首环保(1191.HK)股东特别大会.
*2月14日(周二)
-- 金管局公布1月外汇基金境外资产.
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布中期业绩.
--14:15 东亚银行(0023.HK)年度业绩记者会及分析员会议.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。