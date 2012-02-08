〔港报社评〕希腊能拖不能救,显欧猪困局--经济日报2月8日

希腊债务谈判过了限期仍不断拖延,外界日益相信困局纵能再拖,希腊终要违约,脱离欧元区.此因希腊民众终难承受大幅减薪,以重拾竞争力的剧痛;爱尔兰等其他欧猪国亦同陷此困,忍痛说易行难,欧债危机未见根本出路.希腊”小得不能倒”恶性循环难破.希腊与欧盟及国际机构的谈判,虽迟迟未有结果,令能否获第二批救援贷款悬而未决,但欧洲股市及欧元汇价昨并未大跌,反映市场相信希腊对欧盟是”小得不能倒”,即不会让小小的希腊倒下,拖垮欧盟体系,故在尚未能隔离希腊冲击下,仍将再出手救,现时只是又再不断讨价还价.

惟希腊危机只能拖不能解的现实,已日益明显,金融机构与大企业正忙於准备抵御冲击,因不论现时希腊签下任何协议与承诺,都难兑现.其一,希腊不断加码缩减政府开支削赤,经济陷愈搞愈缩的恶性循环,重挫政府收入,令希腊债务占经济生产总值的比例,一年间不跌反升20个百分点,至近160%.现时再加码削赤,只会令情况加速恶化.其二,要突破恶性循环,必须靠经济增长,此需提升希腊的竞争力,但此是更难解的死结.

但哪国民众能忍受短期间薪酬大减20%?此更要在政府不断加码大削各种社会保障与服务下进行,民众剧烈反弹是意料中事.希腊去年已爆发7次全国大罢工,民众无法承受大减薪下,社会动荡只会更激烈,势令希腊难以履行对欧盟与国际机构的承诺,终令希腊极可能要脱离欧元区.民众难抵大减薪,欧猪同陷困局.令欧债危机更难处理的是,竞争力低下的不只希腊,2000至2010年间,西班牙、意大利与爱尔兰的单位劳工成本大升约30%,葡萄牙与法国亦升约20%.由於这些国家与德国都同用欧元,她们要收窄与德国的竞争力差距,不能靠欧元贬值,只能靠通缩与减薪10%-20%,幅度虽低於希腊,但恐亦挑战民众的忍痛底线.欧债危机理论上不是没解决方法,但现实是民众能否承受、愿否接受,此实难乐观.故欧猪国尤其希腊纵能再达协议,亦仅换取时间,仍未见出路曙光.(A04)