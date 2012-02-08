〔港报社评〕美伊恶斗惹火中东战云压境--信报2月8日

中东局势动荡,叙利亚陷入内战,叙利亚国内大城市霍姆斯战火纷飞,美国国务卿希拉莉日前呼吁”民主叙利亚之友”群策群力,推倒执政的巴沙尔政府.在中俄否决联合国制裁叙利亚的决议草案後,美国大有绕过联合国策动集体干预之势,加上以色列跃跃欲试向伊朗发动攻击,令中东爆发战争风险和忧虑持续蔓延.

在美国大选前,启动战事,奥巴马连任机会势必直线下降,因此共和党人批评奥巴马外交软弱,对伊朗政策优柔寡断实在不安好心.可以看到,美国目前的选项是加大对伊朗的经济制裁.上月中,美国财长盖特纳到中国,游说北京支持对伊朗的石油出口封锁,战略意图已非常明显.没有美国鼎力支持,相信以色列也不会贸然单独对伊朗动武,强拉美国落水.当欧盟宣布联手对伊朗实施制裁,伊朗本币里亚尔创下1美元兑2.2万里亚尔的历史新低,其後伊朗央行被迫宣布里亚尔大幅贬值,并加息8厘,以稳定货币.然而,国内通胀急遽飙升,美国政府打击汇市黑市疲於奔命,可见欧美的“经济制裁炸弹”对伊朗构成实质性伤害.

“阿拉伯之春”群众革命之火迄今不熄,变局反映中东出现外力和内力拉动,包含政治与社会多维度的失序和安全结构重组.如今美伊恶斗,以色列磨拳擦掌,令地区战云密布.但战争代价巨大,美伊”骂战”虽然高调,但双方似乎缺乏动武的坚定意志.奥巴马当前选择以经济压力来引发伊朗”内乱”,令中东局势继续在”战争边缘”的高空钢线上前行.(A02)