〔港报社评〕长者屋不宜以纯商业模式发展--文汇报2月8日

房协新一期长者屋计划将於北角和天水围合共推出超过1500个单位,这是房协首次推出无资助的长者屋计划,针对经济较好的长者.新一期长者屋纯以商业牟利模式发展,一个小单位的入住费就高达300万港元,实在太昂贵,难有吸引力.房协长者屋的发展不宜纯以商业牟利的模式运作,即使是对中产阶级的长者屋,也应作出一定资助,否则难称为长者屋.有条件的长者大可在私人住宅市场选择.

房协兴建长者屋,满足不同经济层次的长者对住宅的需求,这种发展模式值得肯定.但是,借鉴外国经验,长者屋是由港府付出一定津贴为退休老人提供的有福利性质的住所.美国老人爱住老人公寓,有钱的住高级老人公寓,穷人住港府资助的平价公寓.不管穷人富人,住进老人公寓,衣食住行,一应俱全,有食堂、社工,行动困难者还有专人护理,甚至连洗澡穿衣都有人伺候.目前不但美加、澳洲、日本等发达国家的长者屋有长足进步,连内地亦出现不少颐养院及老龄公寓.本港长者屋不宜彻底摒弃福利性质,但对於不同经济层次的长者,补贴的程度可以不同.

根据日本照顾中产退休人士的经验,规定发展商在若干地皮建楼後,预留部分层数作中产退休长者居所,并由服务供应商承办.香港不妨借镜日本的经验,同样采取以商补贴的办法,要求发展商在重建项目中拨出一定数量的单位作为长者屋,满足长者需求.同时,房委会也需要因应基层长者人口的增加,按比例增拨公屋长者单位,令基层长者也可”有瓦遮头”.(A02)