〔港报社评〕优质长者屋宜丰俭由人--星岛日报2月8日

香港房屋协会将会推出升级长者屋.面对社会人口老化的趋势,”银发市场”应运而生,由於不同资产和收入梯阶的长者的生活要求水平各异,升级长者屋有助填补市场忽略照顾的需求.另一方面,现有的中产长者屋单位供不应求,有关方面宜优化土地资源调配,向长者提供丰俭由人的选择.

北角和天水围两处”白金长者屋苑”,担任开荒牛的角色,可以满足社会一角被忽略的需求,让长者享受优质退休生活.由於为这类以较富裕阶层长者为服务对象的计画,不会获政府提供土地补贴,计画要自负盈亏,收费水平定得低,就无法持续发展,订价较高,是否符合市场承受能力,有待测试.应退休生活需求增资源.长者住屋计画要自负盈亏,这盘数不容易计算,尤其港人日益长寿,导致当初订价可能失去预算,大大降低私人机构参与提供服务的兴趣.房协现行的中产长者屋计画亏蚀,原因是单位腾空的速度比原先估计为慢,本来估计每年有8%单位腾空,实际流动率却只有5%左右.

现时有300人正在轮候中产长者屋单位,但是每年腾空单位只有约30个,这样的度,长者可能要轮候上十年.”白金长者屋”面世,难免引起社会讨论,照顾不同阶层长者的优先次序和资源调配问题.人口日渐老化,预计不足20年後,每四个港人中就有一名是长者,不同资产阶梯的中产长者,对优质退休居住生活的资源角逐可能日渐激烈,有关方面宜及早正视长者需要,在土地资源运用上未雨绸缪,作出配合.(A04)