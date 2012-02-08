〔港报社评〕新居屋补价安排,不利解决夹心阶层居住问题--明报2月8日

香港特首曾荫权终於在任7年行将退休之时痛改前非,答允复建居屋,不过”曾版居屋”补价安排与现有居屋不同.初步看来,新补价或许使部分居屋补价额稍低,但前提是业主要尽快补价,否则要承受巨大风险;新居屋改变了现行居屋政策由港府协助夹心阶层人士置业安居的宗旨,使业主陷入前景不明确漩涡.1970年代开始推行的居屋政策绝非完美,有改进空间,但是一切改动都要往较佳的方向发展,而非制造不明确(uncertainty);新居屋补价给业主制造不明确,港府应三思,否则只会适得其反.

新安排两隐忧.新旧补价最大不同,是现有居屋业主若视居所为安乐窝,不卖楼,则补价与业主完全无关;到供完银行贷款,就可以住在已经供断的名下单位,业权虽不完整(因为未补回折扣额),但是业主就这个单位的债务,就完全清还了.新居屋则不同,业主所购入单位,除非转售合资格绿表人士(即公屋住户)或回售给房委会,否则,按市值日後需补价的折扣部分,业主也要一并承担.新补价安排,除了给业主制造不明确状,港府也要不断兴建居屋.中产人士需要居屋,以圆置业安居梦想是长期存在,所以,无论新居屋”成功”或”失败”,都不能减轻居屋对港府的负担.

现行居屋流动性低,是事实,不过,居屋本意就是让人安居乐业,给社会形成一股强大稳定力量,是居屋政策成功之处,曾荫权要改变旧居屋政策,若改得更好,值得支持;但是新补价安排给业主制造不明确状,至为明显,对於流通性是否有助益,也存在疑问.所以,促请港府三思而行.(A04)