〔港报财经评论〕经济兽性不见了--信报2月8日

经济兽性不见了 /习广思

港股继续在高位整固,大市回吐压力虽然增加,尤其是二三线股份,但追逐落後情况依然存在.然而,在A股急速回吐以及希腊债务谈判的影响下,市场尚且处变不惊,反映大市升势似乎有余未尽.恒指高开後,被A股拖累而反覆回落,收报20,699点,下跌10点,成交额下跌至614亿港元.可幸的是,”空军”未见增加,全日沽空比率7.65%.恒指在250天线整固,在余下的日子内趁高位逐步减持,毕竟能够赚到尽的没有多少个.

沪深300指数上升至下降通道顶部後,昨天下跌1.85%.到底这轮A股反弹已告完结?抑或有机会打破这个下降通道?希腊债务谈判可能在违约边缘,也被喻为世界末日,但这场博弈说穿了不过是在讨价还价.雅典综合指数今年以来上升14.8%,昨晚下跌0.49%,被吓坏的德国DAX指数跌逾1%.再留意,昨天希腊政府成功拍卖一笔债券.是否世界末日呢?再提三只面目全非的股票,包括富士康(2038.HK)、李宁(2331.HK)及思捷(0330.HK).去年10月,富士康股价反弹,一度教市场重新憧憬.至於思捷,经历了业绩暴跌、基金洗礼、再有基金入股、CFO跳船等风雨,烂船如果真有三斤钉,大抵都少了两斤.去年12月,CFO跳船後,思捷股价居然撑得住,1月份在10港元低位回升,其实升幅非常可观,一个月回报计,乃是蓝筹之冠.昨天瑞银终按捺不住,发表模棱两可的报告表示,半年业绩难有惊喜,业绩前应该卖,但投资评级是”买入”,说穿了,暂时获利.无疑思捷要翻身,长路漫漫,投资者对公司未必看好,但对低残的股票却未必一定看淡.

回吐获利和追买落後,继续成为市场资金两道板斧.多只医药股在急升过後,昨天出现明显回吐,但弱势股是否走出阴霾,重新获投资者吸纳,或者要从回吐後走势才能判断.相反,航运股却不失为一个好写照,多只航运股在250天线关口前受阻,部分较强势的则告升穿250天线,调高运费的因素被市场认同.套诸其他落後股份身上,有没有故仔、卖点,仍然是股价能否见底回升的关键,医药股有没有?半新股飘忽不定,亦不能用常理解释,更大程度取决於心理博弈.周大福(1929.HK)连跌七日後,暂时止跌.讲金的话,或是时候入场支持.太古地产(1972.HK)是否市场遗珠,见仁见智,其在上市後连升多日,近日开始出现回吐,现价市盈率只约四倍,旗下物业质素也不失为近日市场对地产股转口风下的投资选择.(B01)

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欧罗或向下突破 /苏子

前周五欧罗兑美元曾高见1.3226水平,最後在1.3220水平收市,但上周欧罗兑美元却未能进一步上升,而前周五的收市价更成为上周高位,随後汇价主要在1.3020-1.3220这200点子范围内反覆争持,汇价仍然受困於此范围内,暂时方向不明.由於上周欧罗兑美元以倒转锤头的偏淡形态收市,故本周早段若欧罗兑美元仍未能顺利突破前周的1.3226高位并在之上收市的话,料汇价较大机会向下作出重大突破,令本周出现低收的可能性大幅上升.如本周欧罗兑美元的收市价明显低於250周SMA支持,料汇价将会重拾自去年10月的1.4247高位开始向下的大弱势,估计上月所造的1.2622低位将会面临严峻考验,留意此低位支持与20周保历加通道底部支持及去年8月的1.2584低位十分接近,故汇价稍後若成功创今年新低,担心会向下作出重大突破,从而下试至1.25心理关口甚至更低水平.

昨天欧洲市早段,欧罗兑美元自亚洲市的1.3086低位发力上升,并突破上日美国市屡攻不破的1.3142高位阻力,但破位後汇价只在止蚀买盘带动下上升至1.3168高位,未见有更多跟进买盘入市,汇价未能顺势挑战1.32阻力关口,高位仅见1.3168便乏力再升.昨晚美国入市前已自上述高位回落至1.3115水平,表现令不少看好者大感失望.欧罗兑美元在昨天欧洲市早段的破位,其自高位的回落其实不应返回1.3140水平以下.而昨晚美国入市前汇价却自高位回落至亚洲市的开市水平,担心昨天欧洲市早段的破位极可能为假突破,目的是触发市场上的止蚀买盘入市,如昨晚欧罗兑美元回升的高位一直受制於1.3140/1.3170区域,最後更回落至1.3180支持关口以下波动及收市,担心今天欧罗兑美元将会正式摆脱近日的上落市闷局,并在正式失守1.30心理关口後展开较为明显的单边跌市.

欧罗兑澳元自去年11月29日正式跌破20天SMA支持後,便呈现一浪低於一浪的走势,虽然汇价曾於上月30日一度突破20天SMA阻力,可惜到最後收市时却以近似射击之星的不利形态回落至20天SMA附近收市,随後当确认20天SMA是得而复失後,汇价便被庞大沽压推低至上月的1.2220低位以下,昨天欧罗兑澳元仍在今年低位附近争持,暂时曾低见1.2123水平,完全乏力作出超卖反弹,从欧罗兑澳元这种疲弱表现来看,反映欧罗汇价的走势十分恶劣,故相信欧罗兑美元应较难顺利向上作出重大突破,料前周五所造的1.3226高位有可能成为短期重要顶部阻力.(B08)