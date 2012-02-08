〔港报财经评论〕股回归A股,具"炒涨"诱因 --经济日报2月8日

H股回归A股, 具”炒涨”诱因 /林瑞芬

A股虽持续低迷,无碍H股回归A股活动,近月不断有相关消息传出.一拖(0038.HK)上月公布,中证监已通过公司发行A股,计划发行最多1.5亿股A股,拟集资11.49亿元人民币,用於项目投资,惟有待正式书面批准.广汽集团(2238.HK)本月初公布,收到中证监批覆,正式核准公司发行A股吸收合并广汽长丰汽车,惟强调不保证建议将会进行.中交建股价由上月初的6.3港元左右一度抽升至7.89港元,升幅约25%.广汽集团由上月初到高位升幅约25%.除市场同期当旺带动下,不排除因为”唛价”上市A股因素刺激,猜测中建材也有潜在”唛价”上市A股因素.据彭博综合预测,中建材现价9.37港元,相当於2011年及2012年度预测PE约5倍.安徽海螺(0914.HK)则在9倍,要回A股上市,相信保荐人也会做工夫,不致令估值长期太低沉.

值得一提是,水泥股近月有个较大潜在风险左右是新的排放标准正酝酿,市场忧虑这将会大大增加生产成本.惟招商证券报告指出,排放标准提高趋势是明确,但初段只会作试点式进行.同时,以水泥脱硝设备及服务公司上海泰欣计算,若按照排放标准500-600mg/m3的行业标准,以成熟的SNCR技术来测算,假设5000t/d的水泥熟料生产线,预计综合成本在2.5-3.0元人民币/吨熟料范围,而没有新闻报道的20元人民币/吨成本那麽高.只要市场释除此疑虑,水泥股在固定资产投资趋高企下仍有上升空间.春节後中国地区整体气温回升,亦为建筑期的开展,属对水泥需求回升周期,这均有机会对水泥价及股价起支持作用.

上海1个月同业拆息已跌穿5厘,昨收4.7798厘,反映市场资金较充裕,不缺钱.因此,央行降存准率一招还是扣而不发.苦了A股股民,日盼夜盼.3月两会前,政策环境将保持稳定,A股虽然低迷也不致於呈再创新低局面,昨日跌市,沪市A股成交额减至579.6亿港元,上个交易日为672亿港元.本周四中国内地将公布CPI,市场预期因受春节因素影响,肉禽类、蔬菜和水产品等价格大升,预计1月食品价格大升,但2月後,食品价格将加速回落.据彭博综合预测,中国1月份CPI按年增长4%.(012)

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经济仍疲弱, 航运股观望 /余少文

A股昨日下跌近2%,录得龙年最大单日跌幅,但国企指数跌势未见跟随.早前呈强的航运股回软,由於环球经济未见起色,部分业务供过於求,航运股今年业绩仍难乐观.国企指数昨日再次高开低收,全日跌65点或0.6%,收11,499点,成交额降至137亿港元,只有35%主板H股可以逆市上升,表现最好行业是电力及电力设备股,似乎股民憧憬中国内地今年电荒而追捧.至於红筹指数跌5点,收3,983点,成交额降至45亿港元,航运股失去上日走高劲势,要靠电讯股支撑大局.大市虽回吐,但11,000点是主要支持位,加上国指超过半年首次重越牛熊分界线,出现争持局面是正常现象,担心中资股在3月集中披露去年业绩,而人民银行昨日恢复正回购显示短期未必会下调存款准备金率,令2月成为政策真空期,大市容易被大户舞高弄低.

不过,高盛昨日上调国企指数今年底目标至13,600点,目标预测PE和市帐率分别为9.7倍和1.6倍,较去年订定的目标12,100点,上调12%.同时将国指未来3个月和6个月的目标定为12,000点和12,500点,以反映欧元区风险下降.至於大市短期可能波动,如春节效应、1月宏观经济数据可能疲弱等,但相信回调幅度不会超过单位数.相反国指当前估值水平较低,盈利预测下调的最差时期已过去.

高盛又认为集装箱运输需求可能开始复苏,波罗的海指数又接近历史低位,故看好交通运输行业,难怪航运股近期表现不俗,如中远太平洋(1199.HK)、中海集运(2866.HK)等周一可以逆市上升.中金公司预测,集装箱航运在今年可望有小反弹,但预期今年全球集装箱贸易量增长只有5.9%,较去年以及前年回落,增长动力会来自南美、东南亚等国家贸易,因为太平洋航线和欧亚航线对2011年集装箱贸易量只有14%,所占比重近年持续下降,今年料降至不足14%,反映欧美经济增长乏力.乾散货航运方面,中金料今年需求增长约4.5%,但供给增长则达11.6%,供过於求会对运价带来压力,不排除波罗的海指数还要继续在低位徘徊.

实际上,中国内地经济仍在放缓,进出口贸易增长数字去年第四季回落,虽料今年中国内地GDP可以”保八”,但可能会录得近10年来最低的经济增长,加上欧美经济似好还差,相信航运股业绩今年仍难有起色.彭博综合证券商预测,今年中国远洋(1919.HK)和中海集运仍会录得亏损,中远太平洋、中外运航运(0368.HK)等业绩只会持平.(010)