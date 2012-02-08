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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 09:39 BJT

〔香港股市〕高开但可能陷於区间波动,关注中国将公布数据及希腊情势

路透香港2月8日电---香港股市周三高开,受大型中资金融和石油类股涨势提振,但涨幅可能有限,因本周稍後中国1月数据即将公布,且希腊债务重组谈判拖延.

恒生指数.HSI开盘上涨0.62%报20,827.89点.恒生国企指数.HSCE高开0.7%报11,580.51点.(完)

--编译 郑茵;审校 李爽

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