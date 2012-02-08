〔投行观点〕中国上调成品油价仍不足以扭转炼油商亏损现状--麦格理

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---中国今日起上调国内汽柴油价逾3%,带动中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周三早盘涨逾2%,惟投行麦格理的报告称,调价幅度仍不足以扭转国内炼油商亏损现状.
报告称,预计是次调价将令中石化2012年度每股盈利增加25%,中国石油(0857.HK)(601857.SS)每股盈利升7%,惟消息属市场意料之内,有关盈利影响亦已计算在首季预估之中.
"调价会令国内炼油商的毛利由每吨17元人民币升至108元,但仍低於炼油成本190元."麦格理的分析师James Hubbard在报告中称.他并指出,只有实行市场化价格,才能扭转亏损.
该行维持对中石化H股投资评级为"中性",及12个月目标价为8港元.
此前中国国家发展和改革委员会决定自2月8日(周三)起上调汽油、柴油零售价300元人民币/吨,至历史新高.此为中国今年以来首次调整成品油价格,亦为10个月来首次上调成品油价.[ID:nCN1374824]
香港时间11:03,中石化H股涨2.37%,报9.5港元;稍早一度涨2.8%.中石油H股亦升1.55%,报11.78港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。