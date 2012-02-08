〔香港个股〕SOHO中国预估今年销售目标为230亿元人民币--财务总监

路透香港2月8日电--中国商业房地产开发商--SOHO中国(0410.HK)财务总监唐正茂周三称,预估今年销售目标为230亿元人民币.

她的电话会议中表示,"对商业地产仍有信心,所以销售目标订在230亿元人民币".

这家北京起家的商业房地产商,近年积极扩张在上海的版图,去年12月时以40亿元人民币取得上海外滩一幅商业"地王"的50%股权,卖方为传出财困的绿城中国(3900.HK)、上海证大(0755.HK)及上海磐石.潘石屹并表示要在市场不景气时,利用资金优势继续抓紧收购.[ID:nCH0091893]

不过,拥有此"地王"另一半股权的复星国际(0656.HK)在收购案公布次日,声称对於绿城中国原持有的权益拥有优先认购权,不排除循法律途径解决.[ID:nCH0092041] (完)

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