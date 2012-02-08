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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 16:26 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘升1.54%,触及六个月高位

路透香港2月8日电---香港股市周三触及六个月高位,中资石油、地产及原料类股领涨,但中国周四将公布通货膨胀数据,港股涨势在技术阻力水位受阻.

恒生指数.HSI收高1.54%,至21,018.46点.恒生国企指数.HSCE收1.79%,至11,705.86点.

沪综指.SSEC收报2,347.530点,涨55.628点,或2.43%,创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额为807亿元人民币,上个交易日为579.6亿元.

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