〔香港股市〕恒生指数收盘升1.54%,触及六个月高位

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港2月8日电---香港股市周三触及六个月高位,中资石油、地产及原料类股领涨,但中国周四将公布通货膨胀数据,港股涨势在技术阻力水位受阻.
恒生指数.HSI收高1.54%,至21,018.46点.恒生国企指数.HSCE收1.79%,至11,705.86点.
沪综指.SSEC收报2,347.530点,涨55.628点,或2.43%,创去年12月2日2,360.664点以来最高收位.今日沪市A股成交额为807亿元人民币,上个交易日为579.6亿元.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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