〔香港个股〕韩国SK E&S增持中国燃气股份至10.57%,涉资435万港元

路透香港2月8日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)的主要股东--韩国SK E&S昨天购入中国燃气435万港元的股份,持股比例升至10.57%.

资料显示,这家SK控股003600.KS旗下公司於2月7日按每股3.61-3.64港元,购入中国燃气120万股股份;本次增持後,其持股升至4.631亿股.

根据路透的计算,SK E&S自去年12月中以来累计购入中国燃气2.358亿股股份,涉资8.53亿港元,略高於原计划的1,200亿韩元(约8.3亿港元).

中国燃气周三微涨0.27%,报3.65港元.

证监会的资料并显示,中国燃气另一主要股东富地石油FOOI.L与中国燃气前董事总经理刘明辉的合资公司,亦於2月7日按每股3.61-3.65港元,购入中国燃气约316万股股份,涉资逾1,100万港元.本次增持後,其持股升至5.495亿股或12.54%.

去年12月,新奥能源(2688.HK)联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气股东提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."此前SK控股一位新闻发言人曾对路透表示,旗下SK E&S计划至多斥资1,200亿韩元增加对中国燃气的持股.[ID:nnCH0093385]

而中国燃气的五分之一员工表明反对新奥能源财团提出之收购要约.[ID:nCH0095471]

目前新奥能源的收购要约尚未作实,因尚待中国商务部等部门审批,但事件已经引发中国燃气现有股东争相增持中国燃气的股份.(完)