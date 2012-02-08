〔香港个股〕韩国SK E&S增持中国燃气股份至10.57%,涉资435万港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)的主要股东--韩国SK E&S昨天购入中国燃气435万港元的股份,持股比例升至10.57%.
资料显示,这家SK控股003600.KS旗下公司於2月7日按每股3.61-3.64港元,购入中国燃气120万股股份;本次增持後,其持股升至4.631亿股.
根据路透的计算,SK E&S自去年12月中以来累计购入中国燃气2.358亿股股份,涉资8.53亿港元,略高於原计划的1,200亿韩元(约8.3亿港元).
中国燃气周三微涨0.27%,报3.65港元.
证监会的资料并显示,中国燃气另一主要股东富地石油FOOI.L与中国燃气前董事总经理刘明辉的合资公司,亦於2月7日按每股3.61-3.65港元,购入中国燃气约316万股股份,涉资逾1,100万港元.本次增持後,其持股升至5.495亿股或12.54%.
去年12月,新奥能源(2688.HK)联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气股东提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."此前SK控股一位新闻发言人曾对路透表示,旗下SK E&S计划至多斥资1,200亿韩元增加对中国燃气的持股.[ID:nnCH0093385]
而中国燃气的五分之一员工表明反对新奥能源财团提出之收购要约.[ID:nCH0095471]
目前新奥能源的收购要约尚未作实,因尚待中国商务部等部门审批,但事件已经引发中国燃气现有股东争相增持中国燃气的股份.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。