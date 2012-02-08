中国固定收益市场展望调查--PDF版本****

亲爱的3000 Xtra客户，您好： 伴随着中国债市的稳步发展，各类机构的债券类资产规模不断扩大，相关市场利率的变化也更受关注。中文今年起新增路透调查--中国固定收益市场展望. 欲浏览最近一期展望的简体版PDF,请点选: here 如果您对本文有任何意见或建议,请发邮件给 hua.zhong@thomsonreuters.com