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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 16:11 BJT

****中国固定收益市场展望调查--PDF版本****

亲爱的3000 Xtra客户，您好：
 
 伴随着中国债市的稳步发展，各类机构的债券类资产规模不断扩大，相关市场利率的变化也更受关注。中文今年起新增路透调查--中国固定收益市场展望.
 
 欲浏览最近一期展望的简体版PDF,请点选:

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