〔香港个股〕北京控股称正就深圳石观公路收费站撤销补偿进行商议

路透香港2月8日电---主要在北京市从事消费及公用事业的北京控股(0392.HK)周三称,刚获悉深圳市政府原则通过提前收回石观公路收费经营权,该公司正就撤销相关的收费站後涉及遣散、补偿等事宜,与政府进行商议.

公告称,深圳市政府原则通过市路隧改革专项资金支付补偿金2.4亿元人民币,以提前收回石观公路收费经营权,并在2011年12月31日前完成水田收费站的撤站工作.水田收费站由北京控股间接持有55%股本权益之下属企业深圳观顺公路管理有限公司营运.

北京控股表示,正积极与深圳市宝安区有关机构商议撤销水田收费站後涉及遣散、补偿等各项事宜,惟目前仍未有任何具体方案.

近年中国整顿收费公路风潮愈演愈烈,去年中交通部等五部委发出通知,通过一年左右时间的专项清理工作,全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费,坚决撤销收费期满的收费项目,取消间距不符合规定的收费站(点),纠正各种违规收费行为.[ID:nCN1102080]

此前北京控股称计划出售北京首都机场高速公路,因政府调整车辆通行收费和收费标准对其营运带来负面影响.[ID:nCH0066343]

北京控股周三收市持平於45.25港元.(完)

浏览北京控股其他新闻,请点选[0392.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)