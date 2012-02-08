〔香港个股〕北京控股称正就深圳石观公路收费站撤销补偿进行商议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---主要在北京市从事消费及公用事业的北京控股(0392.HK)周三称,刚获悉深圳市政府原则通过提前收回石观公路收费经营权,该公司正就撤销相关的收费站後涉及遣散、补偿等事宜,与政府进行商议.
公告称,深圳市政府原则通过市路隧改革专项资金支付补偿金2.4亿元人民币,以提前收回石观公路收费经营权,并在2011年12月31日前完成水田收费站的撤站工作.水田收费站由北京控股间接持有55%股本权益之下属企业深圳观顺公路管理有限公司营运.
北京控股表示,正积极与深圳市宝安区有关机构商议撤销水田收费站後涉及遣散、补偿等各项事宜,惟目前仍未有任何具体方案.
近年中国整顿收费公路风潮愈演愈烈,去年中交通部等五部委发出通知,通过一年左右时间的专项清理工作,全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费,坚决撤销收费期满的收费项目,取消间距不符合规定的收费站(点),纠正各种违规收费行为.[ID:nCN1102080]
此前北京控股称计划出售北京首都机场高速公路,因政府调整车辆通行收费和收费标准对其营运带来负面影响.[ID:nCH0066343]
北京控股周三收市持平於45.25港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。