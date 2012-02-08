〔中港个股〕华能国际称获准兴建汕头港煤炭中转基地,总投资逾24亿元

路透香港2月8日电---中国最大发电商--华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)周三称,其拥有60%权益的汕头港煤炭中转基地工程项目已於近日获得国家发展和改革委员会核准,总投资额约24.42亿元人民币.

该公司的公告称,汕头港海门港区华能煤炭中转基地工程项目拟改造、新建7万吨级煤炭接卸泊位各1个,新建5万吨级煤炭装卸泊位和3千吨级综合泊位1个;设计年通过能力2,270万吨,其中卸船能力2,150万吨,装船能力120万吨.

项目由华能国际占60%权益,中国电力投资集团及汕头港务集团分别各占20%权益.拟分别以自有资金出资,其余由银行贷款解决.

华能国际H股周三收市持平於4.8港元;其A股则升1.86%,报5.49元人民币.(完)

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