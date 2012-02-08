〔中港个股〕华能国际称获准兴建汕头港煤炭中转基地,总投资逾24亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---中国最大发电商--华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)周三称,其拥有60%权益的汕头港煤炭中转基地工程项目已於近日获得国家发展和改革委员会核准,总投资额约24.42亿元人民币.
该公司的公告称,汕头港海门港区华能煤炭中转基地工程项目拟改造、新建7万吨级煤炭接卸泊位各1个,新建5万吨级煤炭装卸泊位和3千吨级综合泊位1个;设计年通过能力2,270万吨,其中卸船能力2,150万吨,装船能力120万吨.
项目由华能国际占60%权益,中国电力投资集团及汕头港务集团分别各占20%权益.拟分别以自有资金出资,其余由银行贷款解决.
华能国际H股周三收市持平於4.8港元;其A股则升1.86%,报5.49元人民币.(完)
浏览华能国际其他新闻,请点选[0902.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。