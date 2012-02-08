〔香港房地产〕政府未来拟放宽土地"限尺"要求,但继续"限量"

路透香港2月8日电---香港政府周三表示,政府日後推出土地出售时,对於适当的土地仍会加入限量的条件,但认为"限尺"的需要则已降低,以免过份干预市场.

发展局局长林郑月娥出席一电台节目後对记者表示,由於政府已决定复建居者有其屋,而在沿线铁路,特别是属於政府全资拥有的西铁项目,以至市区重建局的项目,均有相当的数量属中小型单位,故此供私人发展商发展的住宅用地作限尺(即对单位面积大小作出限制)要求,可能便没有多大需要.

不过,她表示政府仍会继续在推出政府土地设订限建单位数量的要求.

"土地是珍贵的资源,亦需要花很多工夫才可以开拓发展,我们希望推出的政府土地有一定数量的供应."林郑月娥说.

她并表示,政府在出售予私人发展商的土地作限尺要求会非常谨慎小心,否则会对市场干预太大.

政府於2010年提出售卖政府土地作私人房屋发展有限尺的要求,因当时政府认为有需要在土地供应方面增加中小型单位的供应,以应对社会对这类型的单位的需求.另一方面,私人发展商往往将一般住宅"豪宅化",兴建大面积的单位,令一般市民置业更加困难.(完)