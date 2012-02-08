〔香港房地产〕政府未来拟放宽土地"限尺"要求,但继续"限量"

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月8日电---香港政府周三表示,政府日後推出土地出售时,对於适当的土地仍会加入限量的条件,但认为"限尺"的需要则已降低,以免过份干预市场.
发展局局长林郑月娥出席一电台节目後对记者表示,由於政府已决定复建居者有其屋,而在沿线铁路,特别是属於政府全资拥有的西铁项目,以至市区重建局的项目,均有相当的数量属中小型单位,故此供私人发展商发展的住宅用地作限尺(即对单位面积大小作出限制)要求,可能便没有多大需要.
不过,她表示政府仍会继续在推出政府土地设订限建单位数量的要求.
"土地是珍贵的资源,亦需要花很多工夫才可以开拓发展,我们希望推出的政府土地有一定数量的供应."林郑月娥说.
她并表示,政府在出售予私人发展商的土地作限尺要求会非常谨慎小心,否则会对市场干预太大.
政府於2010年提出售卖政府土地作私人房屋发展有限尺的要求,因当时政府认为有需要在土地供应方面增加中小型单位的供应,以应对社会对这类型的单位的需求.另一方面,私人发展商往往将一般住宅"豪宅化",兴建大面积的单位,令一般市民置业更加困难.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。