〔香港个股〕SOHO中国预估今年销售目标按年倍增,瞄准上海及北京收购(更新版)

(新增更多公司方评论及背景)

* 预估2012年销售目标230亿元,较去年销售额逾倍增

* 今年收购目标约100亿元

* 瞄准上海及北京,不考虑二三线

* 租金上涨及预期银根宽松,有利商业房产市场

路透香港2月8日电--尽管去年销售仅达标约一半,中国商业房地产开发商--SOHO中国(0410.HK)周三称,由於一线城市商用地产租金仍呈上涨趋势,将今年销售目标订在230亿元人民币.此较去年实际销售金额109亿元成长约111%.

SOHO中国主席潘石屹指出,北京及上海等地写字楼租金仍上涨,再加上央行称将满足首套房贷需求,释出银根有望转松的讯号,对於商用房地产市场仍具信心.

"我们非常有信心地制定目标 因商业地产基本面强劲...第四季北京优质办公楼出租情况获得证明."潘石屹在电话会议上表示.

他指出,去年原订销售目标也是略高於200亿元人民币,但因项目拿到销售许可的时间较晚,又碰上去年8月後银根转紧,导致销售与目标"实际上相差大".

中国央行周二明确表示,2012年将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.此举为央行在住建部之後再次表态将满足首套房贷需求.[nCN1374740]市场认为,政策微调迹象明显,彰显决策层维稳楼市、稳定经济增长之意图.

潘石屹指出,央行首套房利率调整是银根松动的信号,预计3月的两会之後,将会见到银根放松.

"银根松动及办公室租金上涨,是办公楼看好的要件,北京上海租金已经上涨,看到第一个条件,银根则是取决国家政策."他说.

**今年为收购良机**

而近期积极往上海扩张版图的SOHO中国还表示,由於银根偏紧,不少开发商有卖土地换现金需求,2012年将有许多收购机会,今年收购金额约在100亿元左右,目标在上海及北京,规模较大的土地作重点收购,排除其他二三线城市.

"市场上资金紧张,北京上海战略目标多,不需要到二或三线城市."潘石屹说.

这家北京起家的商业房地产商,去年12月时以40亿元人民币取得上海外滩一幅商业"地王"的50%股权,卖方为传出财困的绿城中国(3900.HK)、上海证大(0755.HK)及上海磐石.潘石屹并表示要在市场不景气时,利用资金优势继续抓紧收购.[ID:nCH0091893]

不过,拥有此"地王"另一半股权的复星国际(0656.HK)在收购案公布次日,声称对於绿城中国原持有的权益拥有优先认购权,不排除循法律途径解决.[ID:nCH0092041]

对此,潘石屹仅表示,此土地项目目前没有更新的进展.

SOHO中国今日大涨6.09%,收盘报5.40港元;大盘恒生指数.HSI升1.54%. (完)

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