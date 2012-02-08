《中国新债》招行拟近期发行200亿元金融债,用於小微企业贷款(更新版)

(新增业内人士评论和更多背景)

* 招行拟近期发行200亿元金融债--消息

* 债券用於支持小微企业贷款--公告

* 期限五年,分为固息和浮息(一年定存基准)--消息

* 主承销商包括中金公司和中信证券--消息

路透北京2月8日电---在中国兴业银行(601166.SS)率先领跑发行小微企业贷款专项金融债後,两位消息人士周三透露,中国招商银行股份有限公司(3968.HK)(600036.SS)拟近期簿记发行200亿元人民币该项金融债.

上述消息人士并透露,该期金融债招商银行拟发行两个品种,包括五年期固息品种,以及五年期浮息品种(一年期定存利率基准).

"预计2月底3月初发行."其中一位消息人士称.

消息人士称,本期债券的主承销商包括中金公司和中信证券(6030.HK)(600030.SS),债券的主体评级和债项评级均为AAA.

招商银行1月18日曾公告称,公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过200亿元人民币金融债,所募集资金将全部用於发放小微企业贷款.但没有发行日期和债券年期等细节.[ID:nCN1343998]

此前中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)公告称,将於周五(10日)在银行间市场簿记建档发行至多300亿元人民币固息金融债.[ID:nCN1373404]此外,浦发银行(600000.SS)、深发展(000001.SZ)、光大银行(601818.SS)等多家股份制银行有意发行小企业信贷专项金融债,规模在300亿元至500亿元不等.

对於该期债券的发行前景,驻北京一债券交易员认为,从目前市场的流动性来看,无需过分担心.

"市场承接力目前来看还是可以的,毕竟是年初."他说,招行金融债的预计需求主体料以银行为主.

银监会於去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整後存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nCN1173830]

银行间固定利率商业银行普通金融债(AAA级)到期收益率曲线<0#AAAIFFBYBMK=>显示,目前五年期品种最新报在4.3779%.

招商银行A股周三收盘报12.99元人民币,过去一个月上涨6.17%.(完)