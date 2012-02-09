〔港股业绩〕联想集团第三财季净利同比升54%,胜市场预期

路透北京2月9日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团有限公司(0992.HK)周四公布,第三财季净利同比升54%,胜市场预期;但受累于全球PC市场需求疲弱和泰国洪灾引起的电脑元件短缺,其增速亦创下四个季度以来的新低.

联想集团公告称,公司於10-12月的本财年第三季度,录得净利1.53亿美元,同比增长54%,优於汤森路透I/B/E/S综合分析师预测的1.3亿美元.每股盈利0.015美元.

联想集团称,泰国水灾及全球硬盘驱动器供应短缺,或对本财年第四季PC供应造成影响,而经济复苏不明,西欧债务危机、硬盘驱动器供应短缺及成本上升等亦将为PC行业带来挑战.

联想去年超越戴尔DELL.O成为仅次于惠普(HPQ.N)的全球第二大PC生产厂商.除PC市场外,联想亦将触角伸向时下热门的智能手机和平板电脑市场.

在截止去年12月的季度,联想股价下跌2.1%,逊於大盘恒生指数.HSI4.8%的涨幅.(完)

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