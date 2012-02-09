《香港报摘》--信报2月9日

* 要闻版头条:

--港股再度造好,恒指.HSI升抵去年8月下跌裂口位底部,重上21,000点水平以上.恒指跃跃欲试填补裂口,引发基金纷纷追货,一众落後的二三线股份如家电、水泥及体育用品股,均受到追捧而急升.

* 其他:

--中国燃气(0384.HK)收购战进入短兵交接阶段,要约方之一的新奥能源(2688.HK)管理层重申,每股3.5港元作价合理,是经过深思熟虑,并表示收购作价及与中石化(0386.HK)的股权比例均由财团协议规定,不轻易改变,

--新奥能源执行董事兼副总裁王冬至表示,公司目标2012年售气量较去年增长超过25%,希望今年可新增6至8个中小型燃气项目.

--受全球经济放缓影响,香港雇主对薪酬采审慎态度,香港人力资源学会公布,今年预期整体加薪4.7%,较去年10月的预期整体加薪调查结果的5%,低0.3个百分点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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