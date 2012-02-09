《香港报摘》--信报2月9日

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
* 要闻版头条:
--港股再度造好,恒指.HSI升抵去年8月下跌裂口位底部,重上21,000点水平以上.恒指跃跃欲试填补裂口,引发基金纷纷追货,一众落後的二三线股份如家电、水泥及体育用品股,均受到追捧而急升.
* 其他:
--中国燃气(0384.HK)收购战进入短兵交接阶段,要约方之一的新奥能源(2688.HK)管理层重申,每股3.5港元作价合理,是经过深思熟虑,并表示收购作价及与中石化(0386.HK)的股权比例均由财团协议规定,不轻易改变,
--新奥能源执行董事兼副总裁王冬至表示,公司目标2012年售气量较去年增长超过25%,希望今年可新增6至8个中小型燃气项目.
--受全球经济放缓影响,香港雇主对薪酬采审慎态度,香港人力资源学会公布,今年预期整体加薪4.7%,较去年10月的预期整体加薪调查结果的5%,低0.3个百分点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。