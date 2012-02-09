《香港报摘》--经济日报2月9日

* 头版头条:

--港股升破21,000点,基金再追货.瑞信称非短暂升浪,今聚焦於内地数据.

* 其他:

--中芯国际(0981.HK)去年第四季亏损按季扩大88%至1.65亿美元,主要产品晶圆的付运量按季下跌8%,第四季整体收入减少5.6%.公司称销售额下降、折旧费用增加及支付尔必达6665.T和解金等影响获利.

--光汇石油(0933.HK)公布,截至去年底半年纯利将按年增加,光汇解释,海上供油及销售石油产品的收入增加,带动销售量及收入显着上升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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