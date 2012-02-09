《香港报摘》--其他报纸重要消息2月9日

* 明报

--据市场消息指,在本港从事安老院营运及提供护老服务的中国安老集团,计画今年在创业板上市,集资1亿港元,或成为本港首只纯安老院股.

--全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)在2011年净增人手10%至逾10,100人.其主席兼行政总裁芬克在香港表示,今年将继续在亚洲增聘人手,因为他极其看好股票市场,期望能分享到亚洲市场的自然增长.

* 星岛日报

--市场消息指,复星国际(0656.HK)旗下在A股上市的复星医药亦已提交上市申请,拟第二季来港集资6至8亿美元(约46.7至62.2亿港元).安排行包括瑞银、中金、德银及摩根大通.

--香港地产商与综合企业近期抢发美元债券,踏入2012年至今不足个半月,7家企业已完成或计画发债融资约60亿美元(约467亿港元).

* 苹果日报

--利丰(0494.HK)发言人表示,集团并无计画裁员,亦无计画将总部搬到内地.

--消息透露, 嘉里建设(0683.HK)正计画发行一批规模约3亿至4亿美元债券,年期为5年,指导性息率为同期美国国库债券加4.375至4.5厘.

* 东方日报

--新股消息不断,沪A股郑州煤矿机械(郑煤机)及山东纺织企业银仕来皆有意来港上市,合共集资约9.5亿美元(约74.1亿港元).其中郑煤机集资金额约8.5亿美元(约66.3亿港元),而银仕来集资额约1亿美元(7.8亿港元).

--英皇证券(0717.HK)表示,即使金融业近期环境较差,但对该公司表现仍然乐观;又指今年会安排数只新股上市包销业务可望转佳.

--绿城中国(3900.HK)公布,截至1月底累计取得销售金额约为16亿元人民币,按年跌69%;合景泰富(1813.HK)月内录预售额4.05亿元人民币,按月跌26.4%,按年跌68%.

* 文汇报

--Focus Media(8112.HK)宣布,获内地互联网视频网站优酷委任,成为优酷国际授权媒体销售夥伴,将业务范围拓展至中国大陆以外的海外地区.

--平安保险(2318.HK)(601318.SS)董事长马明哲表示,深发展与平安银行整合後,仍旧会保持其上市地位.

* 大公报

--香港兴业(0480.HK)董事总经理查懋成表示,认为拆细地皮令公司有参与投地的机会.他说,会仔细分析勾地表内项目,又指香港市场成熟,且交通方便,故并无选定发展地区.

--中集安瑞科(3899.HK)董事长赵庆生表示,公司去年天然气销售量增长20%-25%,料去年全年毛利率将好於2010年的18.7%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍/李珊珊; 审校 杨淑祯

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