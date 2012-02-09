〔港报社评〕美国礼遇习近平,对华施压不减--经济日报2月9日

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
中国副主席习近平下周二访美.外界高度关注,将任国家最高领导人的习近平访美表现如何、美国又将如何接待.相信作为摸底之旅,习近平会受礼遇,但此不代表美国未来在各种问题对华施压会稍松.
习近平前天与美国副总统拜登通电话,表示下周访美,要推进双方关系、加强协调合作.但美国厉行“重返亚洲”战略,正不断收紧围堵中国的包围网,在此中美关系持续紧张下,外界高度关注,习近平此次访美之行会否暗藏波涛.
不过,习近平此行是友谊之旅,预计可受美国礼遇,个中原因有二:其一,美国要向习近平摸底.华府高层包括总统奥巴马要藉与习近平直接接触,了解这位中国未来接班人的个性、思维方式、决策能力及对美国态度等,以制定未来对华关系的战略与操作模式.其二,习近平势将送礼.习近平访美前夕,奥巴马已在国情咨文宣布成立部门调查不公平贸易.奥巴马加力施压目的之一,就是迫中国让利,尤其要在购买美货、开放市场等方面送礼,令美国经济取得实利,奥巴马在总统形象上取分,以提高年底总统大选连任的胜算.
中国对美态度一向以和为贵,愿以经济实利换取和平稳定的国际环境,以发展经济.因此习近平访美,应会去年国家主席胡锦涛般,大手采购美国货品,不会令美国这主人家失望,以使宾主尽欢.中美关系不会因习近平访美而有大转变,况且美国年底大选选情主导奥巴马政府的外交政策,习近平访美之旅虽获礼遇,中美之间风雨却难息. (A04)
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路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。