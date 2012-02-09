〔港报社评〕新居屋接替限尺地使命--星岛日报2月9日

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
港府检讨限尺地政策,日後卖地或会减少发展商兴建相当数量的中小型单位.此举有助避免日後居屋、置安心和限尺盘推出时互相“顶烂市”.限尺盘目的在增加细单位,方便市民首次置业,但由於限尺不限价,功能大打折扣.
最近几年楼价飙升,是由豪宅带动,发展商争相兴建大单位来赚钱,中小型新单位供应少,价钱跟着炒高,引发普罗市民置业难的民怨.港府因势推出限尺地,规定发展商投得地皮後要至少兴建相当数量的中小型单位,希望透过增加供应来帮助市民“上车”.
港府把中小型单位的售地“面粉价”压回低於售楼“面包价”的“正常”水平,却不能确保公帑的补贴能够进入市民口袋,原因是港府有张良计,发展商有过墙梯.港府不能够限制发展商日後建成单位的售价,在限尺不限价的情况下,发展商可以把中小型单位包装成“精品豪宅”出售,在楼市畅旺的日子,不愁卖不出高价.
要绕过发展商的关卡,港府要自己掌握单位的供应量、大小和定价权,这将体现在新居屋和置安心计画.这类单位已有部分在兴建中,最快明年可以推出楼花,而市区重建亦会有不少中小型单位应市.港府避免重蹈中小型单位泛滥、小业主当灾的覆辙,减少或暂停推出限尺地以观後效,是比较保险的做法.限尺地接受公帑变相补贴,协助市民低价置业的功效又不及居屋.港府检讨其存废,要避免被视为”托市”信号,须强调增加土地供应的政策持续不变.港府早前表示,流标的土地不排除会改用作兴建居屋,显示了港府稳定增加土地供应的决心. (A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。