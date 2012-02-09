〔港报社评〕新居屋接替限尺地使命--星岛日报2月9日

港府检讨限尺地政策,日後卖地或会减少发展商兴建相当数量的中小型单位.此举有助避免日後居屋、置安心和限尺盘推出时互相“顶烂市”.限尺盘目的在增加细单位,方便市民首次置业,但由於限尺不限价,功能大打折扣.

最近几年楼价飙升,是由豪宅带动,发展商争相兴建大单位来赚钱,中小型新单位供应少,价钱跟着炒高,引发普罗市民置业难的民怨.港府因势推出限尺地,规定发展商投得地皮後要至少兴建相当数量的中小型单位,希望透过增加供应来帮助市民“上车”.

港府把中小型单位的售地“面粉价”压回低於售楼“面包价”的“正常”水平,却不能确保公帑的补贴能够进入市民口袋,原因是港府有张良计,发展商有过墙梯.港府不能够限制发展商日後建成单位的售价,在限尺不限价的情况下,发展商可以把中小型单位包装成“精品豪宅”出售,在楼市畅旺的日子,不愁卖不出高价.

要绕过发展商的关卡,港府要自己掌握单位的供应量、大小和定价权,这将体现在新居屋和置安心计画.这类单位已有部分在兴建中,最快明年可以推出楼花,而市区重建亦会有不少中小型单位应市.港府避免重蹈中小型单位泛滥、小业主当灾的覆辙,减少或暂停推出限尺地以观後效,是比较保险的做法.限尺地接受公帑变相补贴,协助市民低价置业的功效又不及居屋.港府检讨其存废,要避免被视为”托市”信号,须强调增加土地供应的政策持续不变.港府早前表示,流标的土地不排除会改用作兴建居屋,显示了港府稳定增加土地供应的决心. (A05)