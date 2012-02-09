〔港报社评〕中产长者屋有实际需要,应纳入安老规划--明报2月9日

房屋协会计划推出北角丹拿道和天水围两处“长者屋”,由於租住权约需300万港元,被指为富贵长者屋,引来不少批评.其实,人口老化所衍生问题,并非只影响某一阶层,各个阶层都面对和要有相应措施应对,房协所推出长者屋,有实际需要,应该视为整体社会安老政策的一部分,使中产长者可以选择一些生活品质较高、符合其生活需要的住屋,安享晚年.港府要因应需要,把长者屋纳入土地资源规划范围.

一般安老院,只给长者提供基本生活起居照应,在资源匮乏下,不能苛求,不过,安老院因而成为生活品质低劣的代名词,许多长者对此视为畏途.现在房协在彩颐居和乐颐居的基础上,发展丹拿道和天水围计划,让中产长者租住,看不到有何问题,特别是计划在自负盈亏下运作,毋须公帑津贴,让中产长者可以选择较高生活品质的长者生活,何乐而不为.

长者随着年纪渐长,身体健康状况转坏,生活需要更倚赖他人照顾,长者屋所提供一站式服务,所衍生无形效益很难量化,但是长者和其家人可以免却後顾之忧,特别是核心家庭的长者,晚年难以寄望独生子女时刻照顾,在长者屋需要300万港元租住是否昂贵?见仁见智.

房协历年发展各类房屋计划、参与市区更新和维修楼宇等行动,表现专业,普获肯定.长者屋是房协的尝试,按其往绩,房协办好长者屋,予人信心所以,港府有必要把长者屋纳入土地资源规划,让更多长者可以凭自己的财力,选择较高生活品质和符合其生活需要的晚年生活. (A04)