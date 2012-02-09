〔港报社评〕中产长者屋有实际需要,应纳入安老规划--明报2月9日

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
房屋协会计划推出北角丹拿道和天水围两处“长者屋”,由於租住权约需300万港元,被指为富贵长者屋,引来不少批评.其实,人口老化所衍生问题,并非只影响某一阶层,各个阶层都面对和要有相应措施应对,房协所推出长者屋,有实际需要,应该视为整体社会安老政策的一部分,使中产长者可以选择一些生活品质较高、符合其生活需要的住屋,安享晚年.港府要因应需要,把长者屋纳入土地资源规划范围.
一般安老院,只给长者提供基本生活起居照应,在资源匮乏下,不能苛求,不过,安老院因而成为生活品质低劣的代名词,许多长者对此视为畏途.现在房协在彩颐居和乐颐居的基础上,发展丹拿道和天水围计划,让中产长者租住,看不到有何问题,特别是计划在自负盈亏下运作,毋须公帑津贴,让中产长者可以选择较高生活品质的长者生活,何乐而不为.
长者随着年纪渐长,身体健康状况转坏,生活需要更倚赖他人照顾,长者屋所提供一站式服务,所衍生无形效益很难量化,但是长者和其家人可以免却後顾之忧,特别是核心家庭的长者,晚年难以寄望独生子女时刻照顾,在长者屋需要300万港元租住是否昂贵?见仁见智.
房协历年发展各类房屋计划、参与市区更新和维修楼宇等行动,表现专业,普获肯定.长者屋是房协的尝试,按其往绩,房协办好长者屋,予人信心所以,港府有必要把长者屋纳入土地资源规划,让更多长者可以凭自己的财力,选择较高生活品质和符合其生活需要的晚年生活. (A04)
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路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。