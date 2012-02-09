〔港报财经评论〕最後一个淡友投降--信报2月9日

最後一个淡友投降 /习广思

港股在高位整固後,昨日在A股带动下,大市全面反弹之余,并狂追落後股份.昨天A股在午市後急弹,带动恒指升幅扩大,收报21,018点,尽管未攀越250天线,但终於在收市前收复21,000点心理关口.大市成交额760亿港元,在看好的投资者咄咄进逼下,“空军”未见进一步反攻,大市沽空比率7.86%.与周一测试21,000点的情况不同,一来恒指昨天以全日高位收市,二来有逾千只股份上升,升势非常全面,三是上升股份均有成交配合.恒指在20,000点楼上整固五日,利好形势大有机会上补裂口,到底是换马追落後,还是续上升减持,均宜先作出部署.市场预计,中国内地1月份新增贷款8,000亿元人民币,尽管稍低於市场预期,但无损A股表现.今日将有1月份CPI数据出炉,市场估计是约4.1%.

当大家看见大行开始推出”追落後”为题的报告时,“捞垃圾”已经成为主流.瑞银推介十只落後股份,包括东方电气(1072.HK)、安踏(2020.HK)、国美(0493.HK)、亨得利(3389.HK)、建滔(0148.HK)、保利协鑫(3800.HK)、金隅(2009.HK)、首钢(0639.HK)、恒大(3333.HK)、国航(0753.HK),网罗各大板块,以昨天市况而言,未致十发十中,但买落後明显有不错回报.再留意高盛调高国企指数目标价,当情绪指标算罢了,更重要的是,报告转为看好周期性股份,上调航运股、金属股评级至”中性”,建议减持电讯、消费股.在20,000点水平改变看法,是向市场投降,但亦向投资者发出一个讯息,愈来愈多人转趋乐观.不妨留意牛熊证市场,上周相信恒指上试21,000点的人仍然不多,资金流入熊证,继续赌跌,但这两日在20,100-20,600点之间,有大量牛仔涌现,上望熊证撤退至22,000点.短期或见牛熊厮杀,但没有升不完的市,无牛可杀,自不然要先引君现身,正如没货可沽,亦是要先追买入货.

贝莱德行政总裁Larry Fink访港,上彭博电视,声称目前他们百分百投资股票.换句话说,不要买债券.他的理由是,央行正在向市场注水,即水源不断,目前股票市盈率是过去20、30年最低,股息率较债券孳息率高,股票更加吸引.他相信,希腊债务问题一定会得到解决,又相信欧央行为稳定金融市场及刺激出口经济,将会继续提供低息资金,欧罗兑美元将会跌穿1.2水平.Larry Fink被喻为华尔街最新权力大亨,教人莞尔的是观众的反应,皆因Fink不是第一日如此乐观,这番百分百买股票的言论也不是第一日说.偏偏在恒指21,000点乐观情绪高涨的时候,却是如此受落.(B02)

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欧罗破位後现激烈争持 /苏子

前晚美国市欧罗兑美元在1.3090/1.3120区域获得良好承接力,未能进一步下破亚洲市的1.3086低位,随後当汇价突破前天欧洲市早段的1.3168高位後,终於出现一个单边升浪,此升浪带领汇价成功突破前周五的1.3226高位.不过,欧罗兑美元突破此高位阻力後,只是多升44点子至1.3270便乏力再升,幸而随後回落至1.3230便止跌回升,守稳在前周五的1.3226高位以上,但即市走势却变得较为反覆.昨天欧洲市早段,欧罗兑美元虽然已见突破前晚的1.3270高位,然而汇价在破位後,至昨晚美国入市前,只能多升20点子至1.3290高位,汇价已自上述高位回落至1.3250水平.昨天欧洲市早段,欧罗兑美元未能承接前晚的良好上升势头一举突破1.33关口,从而挑战更关键的100天SMA的1.3335阻力,令汇价昨晚向下作出较深调整的压力大增.

如昨晚美国入市後未见汇价再创即市新高,反而明显回落至前周五的1.3226高位以下波动及收市,则日线图便会呈现近似射击之星的不利形态,若今天可以高开低收,令日线图进一步呈现大阴烛不利形态的话,那汇价便会在日线图上呈现一组不利後市的黄昏之星形态,这有利欧罗兑美元结束近期自1.2622低位开始的上升浪,出现一个较为明显的下跌浪.当然,如昨晚欧罗兑美元可能继续守稳在前周五的1.3226高位以上,最後更成功突破昨天欧洲市早段的1.3290高位并且在近全日高位收市,则欧罗兑美元便暂时不宜看得太淡了,稍後汇价有可能进一步突破100天SMA阻力以触发更多的止蚀买盘入市,从而上试去年12月12日所造的1.3381高位.

其实前晚欧罗兑美元突破个多星期以来一直屡攻不破的1.32/1.3226阻力区并且成功高收後,理应可以在昨天欧洲市早段成功上破1.33关口才对,不大可能仍在1.3250-1.3290间激烈争持,而这种在破位後却呈现激烈争持现象的表现,反映不少投资者不愿在高位继续采取高追的策略,而不少在低位已持有好仓者,亦已开始获利回吐,故限制汇价再升的空间.如昨晚欧罗兑美元在激烈争持完毕後可以向下作出突破,最後更回落至10天SMA附近甚至更低水平收市,将是一个不利欧罗兑美元短期走势的重要警号.因此,若稍後欧罗兑美元的走势如所料般在升势露出疲态後向下作出重大突破,宜采取顺势沽出的策略,目标看汇价在跌破本月1日的1.3020低位及1.30心理关口後,考验上月25日所造的1.2928低位.(B08)