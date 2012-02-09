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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 09:31 BJT

〔表格〕联想集团第三季净利同比升54%,为1.53亿美元

路透香港2月9日电---联想集团有限公司(0992.HK)周四宣布,截至2011年12月31日为止三个月的业绩报告如下(以每百万美元为单位):

2011/10年度第三季 2010/09年度同期

每股盈利(美分) 1.50 1.03

净利 153.46 99.65

截至2011年12月31日为止九个月的业绩报告如下(以每百万美元为单位):

2011/10年度前三季 2010/09年度同期

每股盈利(美分) 4.03 2.41

净利 406.17 231.1

注:联想集团为全球第二大个人电脑(PC)生产商.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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