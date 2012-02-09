〔香港个股〕永晖焦煤称加拿大工业部批准其收购Grande Cache煤矿公司

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透香港2月9日电---中国焦煤进口商--永晖焦煤股份有限公司(1733.HK)周四称,加拿大工业部已经批准其收购Grande Cache CoalGCE.TO的安排.
公告称,於周三(8日)接获加拿大工业部长通知,由於认为该交易可能对加拿大带来净利益,故此已根据加拿大投资法批准该收购安排.
去年11月,永晖焦煤通过由其及日本Marubeni Corp(8002.T)各占60%及40%权益的公司,提出每股现金10加元,即总现金代价约9.83亿加元,收购Grande Cache煤矿公司全部已发行股份.交易安排须达成四项先决条件方可作实,其中包括加拿大工业部的批准.
Grande Cache通过采煤租借矿区经营一个为钢铁业生产炼焦煤的矿场,位於加拿大亚伯达中西部Smoky River Coalfield,面积约22,700公倾,於2011年3月底为止的探明及推测煤炭资源总计3亿吨,其中探明量为2.02亿吨.而截止2011年3月底止年度产出141万吨精煤,主要产品为硬焦煤.
永晖焦煤周四早盘初段涨2.36%,报2.17港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。