〔香港个股〕永晖焦煤称加拿大工业部批准其收购Grande Cache煤矿公司

路透香港2月9日电---中国焦煤进口商--永晖焦煤股份有限公司(1733.HK)周四称,加拿大工业部已经批准其收购Grande Cache CoalGCE.TO的安排.

公告称,於周三(8日)接获加拿大工业部长通知,由於认为该交易可能对加拿大带来净利益,故此已根据加拿大投资法批准该收购安排.

去年11月,永晖焦煤通过由其及日本Marubeni Corp(8002.T)各占60%及40%权益的公司,提出每股现金10加元,即总现金代价约9.83亿加元,收购Grande Cache煤矿公司全部已发行股份.交易安排须达成四项先决条件方可作实,其中包括加拿大工业部的批准.

Grande Cache通过采煤租借矿区经营一个为钢铁业生产炼焦煤的矿场,位於加拿大亚伯达中西部Smoky River Coalfield,面积约22,700公倾,於2011年3月底为止的探明及推测煤炭资源总计3亿吨,其中探明量为2.02亿吨.而截止2011年3月底止年度产出141万吨精煤,主要产品为硬焦煤.

永晖焦煤周四早盘初段涨2.36%,报2.17港元.(完)

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