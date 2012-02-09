〔港报财经评论〕逐浪求安心,两策略可取--经济日报2月9日

逐浪求安心,两策略可取 /林瑞芬

恒指又临近牛熊分界线250天线,差15点,重上21,000见6个月高位.技术上,恒指21,000-22,000区为上季欧债高危期遗下的裂口,目前熊证重货区在21,100-21,199,短线杀完熊证可能又会停一下,再接再厉,反覆回补裂口区顶.难以预计何时来一记”反高潮”,套利部分锁定回报或换马,都是可取策略.券商大和就指,中资股已从去年10月的低位大幅反弹,建议投资者沽售内银、石油股等超买股份,换马至公用、煤炭、水泥、汽车和发电设备股.恒指更上一层楼,若缺内银,相关股份只微涨甚至不前.靠香港地产股及汇丰(0005.HK)等,则预示短期再大涨空间有限.

上证指数昨收2,347点,升55点或2.43%.虽正如上周估计,上证试冲60天线乃谋挑战下降轨之兆,结果,昨日突破2个阻力位,沪、深两市成交额增至近1,474亿元人民币.惟目前也是靠高Beta值的石油、内房及资源股推动,破位得来也隐伏不稳反覆,目前上证向上阻力为2,400点左右.石油、资源股就憧憬仍未落实的QE3.惟成品油价已上调,油股好消息确认,要等下一个好消息,短线上冲动力应有限.内房又憧憬放宽政策,但存准率都未降,憧憬政策放宽又是否太快.无疑,市场异动股告知,炒家是略嫌指数成分股再涨值博率不足.继航运、药业、纸业股之後,体育用品股昨整体性也来一记”丑股大翻身”,匹克(1968.HK)、安踏(2020.HK)、特步(1368.HK)、中国动向(3818.HK)等涨7%-12%不等.连屡被揭发产品有问题的蒙牛(2319.HK)及被质疑财务有问题的绿城(3900.HK)都分别弹4.4%及16%,显示市场风险胃纳高,目前买卖气氛激昂,暂时忘却基本面,小试牛刀图短利,饥不择食.

中国内地有消息传出,个别银行向北京的首置买家提供利率折扣优惠,望内房政策略放松.加上从今年起北京将成为试点地区,具体下乡政策近期发布.建材下乡试点扩大,水泥股亦乘势追上,中国建材(3323.HK)都随同类股份急升8.6%,至10.18港元收市,西部水泥(2233.HK)及金隅(2009.HK)更跨张,分别涨16%及13%.股价开车却嫌太快,捉到路升,但之前只建议低吸,现在唯有呻笨.事实上,昨日股价飞升的不止水泥股,还有汽车、内房、家电、新兴产业概念股如太阳能、新能源汽车股等等,总之不能尽录,炒家炒作全面化,务求令无货在手的股民呻笨.酒醉保持三分醒,前景摸不透,还没有曙光可言者,弹得快也回得急,看投资者出入市的本领.讲究基本面来淘宝其实也淘到,如日前推介的兴达国际(1899.HK)昨高见4.05港元,无惊无险到目标,推介时才3.24港元,3日升逾23%.(012)

--------------------------------------------------------------------------------------------

房地产微调, 国指看万二 /余少文

中国内地股市见龙年最大跌幅後又见最大升幅,刺激中资股昨日急升,由於人民银行对房地产市场释出微调讯号,支持商品房建设及满足首次购房家庭的贷款需求,支持国企指数继续寻短期顶部.沪深300指数昨日急升2.9%,是龙年最大单日升幅,也收复前日龙年最大单日跌幅失地,支持中资股昨日走高.国企指数全日升206点或1.8%,收11,705点,成交额回升至176亿港元,近90%主板H股随大市上升,只有8只H股下跌.而红筹指数则升98点或2.5%,收4,081点,内房股依然是主要领涨行业,成交额增加至61亿港元.国指期指昨日继续高水,反映大户仍看好短期走势.国企沽空额虽回升至25亿港元,但维持占国指成分额约14%.早前国企沽空数目平均为90只,自1月12日降至78只,又1月18及19日降至81只,国指在该期间开始结束回调走势,由10,519点升至11,400点.故昨日国企沽空数目又回落至81只,乐观来看,国指可望继续寻顶.

中国内地媒体指出,人行去年只强调继续落实差别化住房信贷政策,加大保障性住房支持力度,故认为中国尽管强调今年房地产调控不会松懈,但人行原来已开始微调,增加对普通商品房建设和首次置业家庭信贷的支持,难怪昨日强势中资股集中在内房、建材等行业身上,如首创置业(2868.HK)、富力地产(2777.HK)、中国建材(3323.HK)、金隅股份(2009.HK)、中材股份(1893.HK)等升幅超过7%.

随着人行对房地产市场开出绿灯,银行今年可增加相关信贷,尤其中国内地媒体报道,指原在1月1日实施的中国内地银行监管新规,有望在7月1日实施.虽然内银的一级核心资本仍会较国际标准高出0.5%,银监会资料指新监管标准中的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%,但监管当局对其他相关监管指标作出微调,允许银行将超额的坏帐准备金计入风险资本缓冲,并下调部分贷款的风险资产权重,如将个人经营性贷款的风险权重由100%降至75%、小微企业贷款的风险权重由75%降至50%.尽管新监管标准只是微调,但对内银股也是利好消息,故在内房股和内银两大主要板块可望继续反弹下,国指可以继续挑战12,000点.只是国指今年1月由10,000点升至目前为止,仍未见到较大的调整,故目前入市的股民,如作短线买卖要严守止赚止蚀位,以免大市突然逆转而走避不及.(010)