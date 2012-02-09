《香港重要政经日程》--2月9日-2月15日

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月9日(周四)
-- 白马户外媒体(0100.HK)公布全年业绩.
-- 宏利(0945.HK)公布全年业绩.
-- 新濠博亚6883.HK公布全年业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:00 悦达矿业(0629.HK)股东特别大会.
*--10:45 联想集团(0992.HK)第三季业绩媒体会议.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月10日(周五)
-- 必瘦站(1830.HK)首日公开发行.
-- 凯德商用-S6813.HK公布全年业绩.
--10:00 昊天能源(0474.HK)股东特别大会.
--10:00 佳讯控股(0030.HK)股东周年大会.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东特别大会.
--12:30 建行(0939.HK)媒体新春餐叙
--14:30 中国矿业(0340.HK)股东特别大会.
2月13日(周一)
--16:00 Social Media Week香港活动开幕记者会.
-- 比高集团(8220.HK)公布第三季业绩.
-- 中国3D数码(8078.HK)公布中期业绩.
-- 汉港房地产(1663.HK)公布第三季业绩.
-- 新华汇富金融(0188.HK)公布中期业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:30 粤首环保(1191.HK)股东特别大会.
2月14日(周二)
-- 金管局公布1月外汇基金境外资产.
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布中期业绩.
--14:15 东亚银行(0023.HK)年度业绩记者会及分析员会议.
*2月15日(周三)
-- 香港生命集团(8212.HK)中期业绩发布.
--14:00 Western Asset亚洲投资部门主管Chia-liang Lian,就亚洲固定收益以及离岸人民币市场展望发表看法.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。