〔离岸人民币〕德国朗盛发行5亿元三年期人民币债券,息率3.95%--IFR

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透香港2月9日电---据汤森路透旗下IFR报导,德国化工企业朗盛(Lanxess AG)(LXSG.DE)发行5亿元三年期人民币债券,息率为3.95%,在此前设定的指导区间之下.
报导称,是次债券发行共录得近10亿元认购额.最终,欧洲投资者获得发行额度的44%,新加坡获得40%,香港获得16%.
按投资者类别分,基金经理、银行和私人银行分别获分50%、29%和21%.
穆迪料对该债券给出Baa2评级,评级展望料为稳定.该公司的评级为Baa2(穆迪)/BBB(标普)/BBB(惠誉).
美银美林(BAC.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为是次交易联席承销商.(完)
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--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。