〔离岸人民币〕德国朗盛发行5亿元三年期人民币债券,息率3.95%--IFR

路透香港2月9日电---据汤森路透旗下IFR报导,德国化工企业朗盛(Lanxess AG)(LXSG.DE)发行5亿元三年期人民币债券,息率为3.95%,在此前设定的指导区间之下.

报导称,是次债券发行共录得近10亿元认购额.最终,欧洲投资者获得发行额度的44%,新加坡获得40%,香港获得16%.

按投资者类别分,基金经理、银行和私人银行分别获分50%、29%和21%.

穆迪料对该债券给出Baa2评级,评级展望料为稳定.该公司的评级为Baa2(穆迪)/BBB(标普)/BBB(惠誉).

美银美林(BAC.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)为是次交易联席承销商.(完)

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