香港已公布经济指标--2012/2/9

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2011年12月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +5.7 +2.9 2011年12月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.3 +5.3 +3.3 2011年12月 零售值 +23.4 +23.5 +18.6 2011年12月 零售量 +17.1 +16.9 +16.0 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年10月-12月 11年9月-11月 10年10月-12月 3.3% 3.4% 4.0% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2011年12月 贸易赤字/盈余 -48.9 -44.11 -43.54 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。