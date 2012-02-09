版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 11:26 BJT

〔表格〕中芯国际2011年第四季亏损1.65亿美元,上年同期盈余

路透香港2月9日电---中芯国际集成电路制造有限公司(0981.HK)(SMI.N)公布,截至2011年12月31日止的第四季度业绩报告如下(以每千美元为单位):

　 　　　　 　 2011年度第四季 2010年度同期

每股盈利(美元) 0.01(亏损) 0.00

净利 165,582(亏损) 68,570(盈余)

营业额　 289,628 408,600

注:中芯国际称销售额下降、折旧费用增加及支付尔必达公司和解金令第四季毛利率为负7.4%.(完)

浏览中芯国际其他新闻,请点选[0981.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐