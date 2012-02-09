〔香港个股〕龙湖地产1月合同销售额按月大减56%,受农历年季节因素影响

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透香港2月9日电---中国房地产商--龙湖地产(0960.HK)周四宣布,1月份实现合同销售金额11.8亿元人民币,按月和按年分别大减近56%和72.3%,因受农历新年的季节性因素影响销售情况.
龙湖地产的新闻稿称,今年的1月正值农历新年前後,行业销售受季节因素影响较为明显,单月整体销售规模处於全年最低水平.此外,今年除了春节假期开始的较早外,集团在1月份无集中推盘,供货量亦处於全年最低水平,故当月销售情况受到一定影响.
2011年12月和1月,龙湖地产的合同销售额分别为26.52亿元和42.6亿元.
其他内房股1月份的销情亦欠佳,以广州为基地的合景泰富(1813.HK)今年1月份的合同销售额为4.05亿元,较上月的5.5亿元和去年同月的13亿元,分别下滑26%和69%.
不过香港上市的内房股今天继续造好,受中国央行提出银行必须向初次购房者提供贷款的消息支持.龙湖地产早盘收高4.28%,报11.22港元;合景泰富则涨9.09%,报3.96港元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。