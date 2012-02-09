〔香港个股〕龙湖地产1月合同销售额按月大减56%,受农历年季节因素影响

路透香港2月9日电---中国房地产商--龙湖地产(0960.HK)周四宣布,1月份实现合同销售金额11.8亿元人民币,按月和按年分别大减近56%和72.3%,因受农历新年的季节性因素影响销售情况.

龙湖地产的新闻稿称,今年的1月正值农历新年前後,行业销售受季节因素影响较为明显,单月整体销售规模处於全年最低水平.此外,今年除了春节假期开始的较早外,集团在1月份无集中推盘,供货量亦处於全年最低水平,故当月销售情况受到一定影响.

2011年12月和1月,龙湖地产的合同销售额分别为26.52亿元和42.6亿元.

其他内房股1月份的销情亦欠佳,以广州为基地的合景泰富(1813.HK)今年1月份的合同销售额为4.05亿元,较上月的5.5亿元和去年同月的13亿元,分别下滑26%和69%.

不过香港上市的内房股今天继续造好,受中国央行提出银行必须向初次购房者提供贷款的消息支持.龙湖地产早盘收高4.28%,报11.22港元;合景泰富则涨9.09%,报3.96港元.(完)