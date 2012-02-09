更正(官方):〔中港个股〕上海电气收购美国卷筒纸印刷机制造商,H股早盘逆市涨逾2%

(官方更正:因为官方公告有误,内文第三段综合资产净值应为负数)

路透香港2月9日电---中国最大电力设备供应商--上海电气集团股份有限公司(601727.SS)(2727.HK)称,该公司同意收购其控股股东所持有之美国卷筒纸印刷机制造商,涉资5.7亿元人民币;其H股周四早盘逆市涨逾2%

上海电气周三晚的公告称,同意向其持股58.02%的控股股东--上海电气集团购买高斯国际全部股本权益,总现金代价为5.7106亿元人民币.後者於美国德拉维尔州注册成立,为世界领先之卷筒纸印刷机制造商,向世界各地之商业印刷公司及新闻机构提供端对端胶印刷机系列产品及辅助设备解决方案.

高斯国际於2011年9月30日之综合资产净值为负4.99亿元,并预测2012-14年财年净利分别为2,362万元、1.21亿元及1.91亿元.

德意志银行(DBKGn.DE)周四的报告称,预计此项交易可为上海电气2013年度盈利增加1-2%,以此计算交易作价相当於市盈率4.6倍,属吸引水平,并低於上海电气本身市盈率9.1倍.

上海电气H股早盘收涨2.65%,报3.87港元;大市恒生指数.HSI则跌0.51%.(完)

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